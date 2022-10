Franca Fendi è morta: lutto nel mondo della moda

Lutto nel mondo della moda: è morta Franca Fendi. La donna, una delle cinque sorelle della storica maison, ha avuto un malore nella sua casa di Roma e a nulla sono valsi i soccorsi.

Nella notte tra martedì 4 e mercoledì 5 ottobre, Franca Fendi è morta. Terza delle cinque sorelle della storica casa di moda, ha avuto un malore nella sua abitazione situata in zona Camilluccia, a Roma. I soccorsi, giunti immediatamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Franca Fendi aveva 87 anni.

Classe 1935, Franca Fendi e le quattro sorelle – Paola, Anna, Carla (scomparsa nel 2017) e Alda – hanno preso le redini dell’azienda di famiglia a partire dal dopoguerra.

La maison Fendi, fondata nel 1925 dai genitori Edoardo e Adele, è così diventata uno dei marchi made in Italy più famosi e prestigiosi al mondo. Franca era responsabile degli acquisti e direttrice del punto vendita di via Borgognona.

Fendi, non solo moda ma un grande legame familiare

Ad aver fatto grande il marchio Fendi non è stato solo l’inconfondibile stile, ma anche il grande legame che ha unito tutti i membri della famiglia.

Franca, in occasione della presentazione del suo libro Sei con me, uscito nel 2018, aveva dichiarato:

“I legami familiari sono sempre stati fondamentali per settantacinque anni, sia con i nostri genitori, che tra noi cinque che poi con i nostri figli, abbiamo sempre preso le decisioni importanti insieme. Ciascuna di noi aveva un ambito di lavoro in cui esprimere la propria creatività. Questo ha fatto sì che l’azienda fosse diversificata, ma sempre orientata ad un obiettivo comune: la voglia e la passione di portare il Made in Italy nel mondo”.