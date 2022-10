Terza delle cinque sorelle di una delle case di moda più famose al mondo, Franca Fendi si è spenta nella sua casa natale il 5 ottobre 2022.

Una vita dedicata al brand, una sorella scomparsa nel 2017 e una storia di moda incredibile: chi era Franca Fendi? Raccogliamo insieme le informazioni più salienti della sua vita.

Franca Fendi: una vita di amore e ricordi

Franca Fendi, nata a Roma nel 1935 (aveva 87 anni) è la terza delle cinque sorelle Fendi: Paola, Anna, Carla (scomparsa nel 2017) e Alda. Ormai tutto il mondo associa al cognome il noto brand di moda nato nel 1925 dai genitori e che oggi ha sede a Roma presso il Palazzo della Civiltà Italiana.

Il padre Edoardo Fendi e la madre Adele Casagrande hanno deciso di lasciare le redini del fashion brand proprio alle loro cinque figlie, da considerare le reali artefici dell’immenso successo che Fendi ha acquisito in tutto il mondo.

Franca Fendi era cresciuta nella bottega di via del Plebiscito, proprio come le sue quattro sorelle: sapevate che la sua culla era un cassetto imbottito di pezzi di pelliccia? La madre era infatti solita farla dormire proprio lì, mentre era intenta a servire le clienti che entravano nell’allora negozio di pelletteria.

Le sorelle, da sempre unite proprio grazie all’insegnamento dei genitori e della madre soprattutto – “dovete stare insieme, siete come le dita di una mano” – così ripeteva sempre loro – nel primo dopoguerra hanno preso la guida dell’azienda e negli anni ’60 hanno reinventato la pelliccia, facendola diventare capo must have di eleganza e raffinatezza.

Fino al 1946 Franca Fendi e le sorelle hanno gestito tutto con grande professionalità, stando letteralmente fianco a fianco e portando miglioramenti al brand anno dopo anno. La vera svolta per il marchio è però avvenuta grazie alla collaborazione con Karl Lagerfeld, iniziata nel 1965 e andata avanti per tantissimi anni, fatti di successi e incredibili innovazionni.

Nel novembre 1999 decisero di cedere il 51% della società (ai tempi valutata 1.900 miliardi di lire) alla Prada-Bernard Arnault.

Oggi Fendi fa parte della divisione Fashion & Leather Good del gruppo francese LVMH.

L’amore di Franca Fendi per la famiglia: il libro in ricordo del marito Luigi Formilli

Della vita di Franca Fendi non si hanno particolari informazioni, ma una cosa è certa: era follemente innamorata di Luigi Formilli, suo marito, scomparso purtroppo nel 2001 all’età di 70 anni, e che lei stessa ha deciso di raccontarlo in un libro dal titolo Sei con me, edito da Rizzoli nel 2018. Lei stessa in occasione del lancio del libro affermò che di tutti i privilegi che la vita le aveva donato, l’unico che lei riconosceva era proprio “quello di avere incontrato Luigi“. Fu un colpo di fulmine: lei timidissima, lui più grande di lei di sei anni, bello e scolpito, tutto nacque così spontaneamente da rendere il tutto così vero e così tremendamente romantico. Pensate che l’amore che Franca Fendi provava per Formilli la portò, nel 1995, a donargli un suo rene per salvargli la vita: se non è amore questo!

Sei con me ripercorre la storia di Franca Fendi, attraverso la descrizione del bellissimo rapporto con tutte e quattro le sorelle, l’amore per il marito, la condivisione, il successo della casa di moda, ma anche i figli, i nipoti e tutti quei momenti bui che la vita, spesso e volentieri, pone come difficili sfide. Le pagine del libro, intriso di ricordi, Franca Fendi lo ha dedicato ai ben nove nipoti, definiti da lei stessa i “veri promotori di questo libro“.

La morte di Franca Fendi

Franca Fendi è scomparsa nella notte del 5 ottobre 2022 a causa di un malore. Lascia i figli Guido, Federica, Andrea e Luca, oltre a un gruppo molto ricco di nipoti.

La sua casa di una vita, “della Camilluccia”, quella in cui è sempre stata, l’ha spenta a 87 anni: il mondo della moda si stringe nel cordoglio, ma il ricordo sarà per il mondo intero immortale.