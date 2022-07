La supermodella canadese Linda Evangelista ritorna a posare dopo un lungo periodo di pausa: sarà Fendi il brand cui si affiderà e il ritorno è già attesissimo.

Rocordiamo che la modella è stata lontana sia dal mondo della moda (sfilate, campagne, shooting etc.), sia dalla vita pubblica per cinque anni; lei stessa aveva dichiarato che a causa di un trattamento estetico di criolipolisi finito male si era ritrovata con il volto letteralmente “sfigurato”, motivo per il quale ha sentito la forte necessità di allontanarsi dai paparazzi e dalla frenesia della moda.

Il periodo oscuro, però, si è concluso: Linda Evangelista è pronta a fare il suo ritorno e lo farà per un’occasione speciale: i 25 anni della Baguette di Fendi, un pezzo iconico della maison.

Il ritorno di Linda Evangelista

La data da segnare in calendario è solo ed esclusivamente una: il 9 settembre 2022. È in tale occasione che la super modella canadese di origini italiane, Linda Evangelista, farà il suo grandissimo ritorno in passerella.

L’evento, che si terrà a New York, vedrà i festeggiamenti dei 25 anni di uno dei simboli di Fendi, la Baguette, la borsa che letteralmente ha fatto un’epoca, ma non solo. La grande sfilata celebrerà anche i due anni di Kim Jones nel ruolo di direttore artistico del brand per le collezione di alta moda e prêt-à-porter donna.

Nel frattempo, però, Linda Evangelista posa per Fendi e gli scatti, di Steven Meisel, sono straordinari: la vediamo elegantissima e super chic su uno sfondo neutro e con indosso un maglioncino grigio e occhiali da sole mentre stringe due Baguette Fendi tempestate di paillettes.

A offrire un tocco ancora più strong, i due cappellini da baseball in raso che porta sulla testa uno sopra l’altro.

La pausa dalla moda e dai riflettori

Linda Evagelista ha passato cinque anni della sua vita lontana da sfilate, fotografie, paparazzi e vita pubblica a tutto tondo. Il motivo di tale “addio”, seppure momentaneo, lo aveva spiegato lei stessa alla rivista People. Linda Evangelista si è trovata costretta a un periodo di pausa dopo un trattamento estetico di criolipolisi andato male che, purtroppo, le ha sfigurato il viso.

La modella ha definito il periodo “un incubo” e possiamo immaginare la fatica e lo sconforto che può avere vissuto e sentito sul suo corpo dopo un momento così difficile. Tuttavia, dopo cinque anni, Linda Evangelista ha deciso di prendere coraggio e di tuffarsi dal trampolino più alto: la rinascita. Per tale occasione ha deciso di postare sul suo profilo Instagram la foto che la ritrae raggiante con le Baguette di Fendi e ringrazia specialmente Kim Jones, Silvia Venturini Fendi e Delfina Delettrez.

La notizia del grande ritorno della super modella è stata accolta in modo assai positivo da tutti i suoi fan, ma in realtà da colleghi e colleghe e tantissime altre persone: il 9 settembre 2022 a New York sarà festa grande, sia perché si festeggerà l’iconica borsa che ha fatto la storia, sia perché avremo modo di rivedere una delle modelle più importanti del mondo della moda.

Il coraggio di Linda Evangelista è la prova che dal buio si può uscire, con i giusti tempi e i giusti modi, ma la luce, in un modo o nell’altro, la si ritrova e sarà in grado di illuminare tutto il mondo.