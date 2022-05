Eurovision 2022 finale 14 maggio: scaletta, testi canzoni e ospiti

La finale di Eurovision 2022 è arrivata: tra poco inizierà la diretta TV da Torino al termine della quale scopriremo se l’Italia, con Mahmood e Blanco, riuscirà a vincere la kermesse canora europea anche quest’anno dopo il successo dei Maneskin.

I tre conduttori di Eurovision Song Contest 2022 – Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika – sono pronti a sbalordire il pubblico anche stasera, dopo le semifinali del 10 e 14 maggio, e presenteranno i 25 Paesi in gara. Qual è la scaletta della finale? Chi vincerà Eurovision 2022? Ci saranno ospiti speciali? Scopriamo tutti i testi delle canzoni, l’ordine di uscita e come seguire la diretta della finale di sabato 14 maggio.

L’esibizione di Blanco e Mahmood e gli ospiti della serata

Mahmood e Blanco si esibiranno per noni, sperando che il pubblico europeo apprezzi la loro performance e un’eventuale doppietta per l’Italia al pregevole evento canoro. Tra gli ospiti della serata si segnalano Gigliola Cinquetti (vincitrice dell’Eurovision nel 1964) e i Maneskin. Non parteciperà invece Toto Codugno.

Eurovision 2022: la scaletta completa della finale

Qui di seguito si propone la scaletta completa della finale dell’Eurovision 2022 con tutti gli artisti in ordine di uscita:

Dove vedere la finale di Eurovision 2022: orari per vederla in TV e in streaming

La finale di Eurovision 2022 di sabato 14 maggio sarà trasmessa in diretta TV su Rai Uno dalle 20.30. Si inizia con il commento di Cristiano Malgioglio, Gabriele Corsi e Carolina Di Domenico, mentre la gara vera e propria inizierà verso le 21. Se non siete davanti alla TV, potete seguire la diretta anche su Rai Radio 2, in streaming su RaiPlay (potete anche vederla in differita) e su TivùSat al canale 110. Se siete dall’estero, visto che la finale è trasmessa in mondovisione, potete seguirla su Rai Italia con i seguenti orari: Los Angeles alle 17 ora locale; New York e Toronto alle 20 ora locale; Johannesburg alle 20.30 ora locale; Buenos Aires e San Paolo alle 21; Sidney alle 20.15 (del 15 maggio); Pechino e Perth alle 18.15 (del 15 maggio).