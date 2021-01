La novità del 2021 è la possibilità per i film Netflix di partecipare ai Premi Oscar 2021. Molte delle pellicole in catalogo hanno buone possibilità di aggiudicarsi una statuetta.

Film Netflix Oscar 2021

Le ambite statuette quest’anno non verranno consegnate a febbraio, come d’abitudine.

La cerimonia di premiazione dei Premi Oscar è infatti stata posticipata al 25 aprile 2021: all’inizio era stata prevista la data del 28 febbraio ma, causa pandemia, si è dovuto posticipare l’evento. Le nomination per gli Oscar avverranno invece il 15 marzo, data nella quale si saprà quali sono i film scelti per competere per la prestigiosa statuetta. Per la prima volta quest’anno hanno la possibilità di partecipare non solo i film usciti nelle sale cinematografiche – che sono state chiuse e hanno visto molte produzioni dover rimandare l’uscita – ma anche le pellicole presentate su Netflix e sulle altre piattaforme di streaming.

Molte produzioni Netflix hanno grandi possibilità di essere candidate e vincere agli Oscar.

La vita davanti a sé

Il ritorno di Sophia Loren come protagonista di un film drammatico, diretta dal figlio regista Edoardo Ponti, ha grandi possibilità di ottenere un Premio Oscar. La splendida performance dell’attrice, icona del cinema italiano del dopoguerra, ha assicurato al film numerosi streaming sulla piattaforma Netflix. La storia è ambientata a Bari, precisamente nei quartieri di periferia più poveri e malfamati.

Qui un’ex prostituta ebrea, Madame Rosa interpretata da Sophia Loren, si trova a dover badare a un ragazzino orfano e di origini senegalesi: Momò (interpretato dal giovane attore Ibrahima Gueye). Da un’iniziale diffidenza e vari litigi, i due – lontani per età e cultura – troveranno un rifugio l’uno nell’altra.

Pieces of a woman

Struggente storia di una coppia di giovani coniugi che devono affrontare la morte prematura della loro primogenita a poche ore dalla nascita. Una storia di dolore e sofferenza inflitta a sé stessi e al partner, di sensi di colpa e battaglie legali. Il film annovera nomi del calibro di Martin Scorsese alla produzione e nel cast una spettacolare interpretazione di Vanessa Kirby nel ruolo di Martha e Shia LaBeuf a interpretare il suo compagno.

Ma Rainey’s Black Bottom

L’attrice protagonista di Ma Rainey’s Black Bottom si è già aggiudicata nel 2017 un Oscar come Miglior attrice non protagonista: si tratta di Viola Davis, che nel film veste i panni della diva del blues, la cantante Ma Gertrude Rainey. Musica, la Chicago degli anni Venti e la difficile società americana dell’epoca dominano la storia. A rendere il film così adatto agli Oscar è proprio la magistrale interpretazione di Viola Davis.

Sto pensando di finirla qui

Dal regista di Se mi lasci ti cancello e Essere John Malkovic, Sto pensando di finirla qui è uno dei film del catalogo Netflix maggiormente quotato per la candidatura agli Oscar. Charlie Kaufman mette in scena una produzione corale, un film caotico che mette insieme le vite di molti personaggi accomunati dalla riflessione sulla propria vita.