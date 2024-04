Il figlio 15enne di Ben Affleck e Jennifer Garner ha fatto coming out lo scorso anno, presentandosi con il nome di Fin. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Il figlio di Ben Affleck e Jennifer Garner fa coming out: sarà Fin

Durante la cerimonia di commemorazione per il nonno, il padre di Jennifer Garner, scomparso all’età di 85 anni, l’adolescente figlio di Ben Affleck e dell’attrice ha fatto coming out, presentandosi con il nome di Fin e diventando quindi uomo. Il nome di nascita infatti è Seraphine Rose Affleck. L’adolescente ha recitato un versetto della Bibbia, con i capelli corti e vestito in giacca e cravatta. Il passo scelto da Fin è stato il versetto 8, capitolo 16, dal Libro dei Proverbi: “poco con onestà è meglio di tante rendite senza giustizia.” La commemorazione è stata inoltre trasmessa in diretta su Facebook dalla Christ Church United Methodist di Charleston, nel West Virginia. In realtà il giovane era stato già ritratto da Ok Magazine con i capelli corti di un rosa acceso e la scritta Fin sullo zaino. Fin è il secondogenito di Ben Affleck e Jennifer Garner che, prima della separazione, hanno avuto in tutto tre figli, Violet Anne, Seraphine Rose e Samuel. Come tutti voi saprete, Ben Affleck è ora sposato con Jennifer Lopez, la cui figlia, Emma, è molto legata a Fin e usa pronomi neutri.

Le star i cui figli hanno fatto coming out

Come abbiamo appena visto, la secondogenita di Ben Affleck e Jennifer Garner ha fatto coming out, dichiarandosi uomo e diventando quindi Fin. Nel corso degli anni sono stati diversi i figli di personaggi famosi che hanno fatto coming out, come per esempio la figlia del cantante Sting, Eliot Coco Sumner, che ha dichiarato pubblicamente di essere bisessuale. Ha anche rivelato che i suoi genitori e i suoi amici in realtà lo hanno sempre saputo e per ciò non ha avuto bisogno di fare coming out con loro. Il figlio delle pop star Sonny Bono e Cher ha iniziato nel 2009 il percorso di transizione, nato come Chastity Sun è diventato Chaz. Robert De Niro ha detto che uno dei sui figli è gay, e che lui stesso a scoperto in tarda età che anche sua padre era gay e che aveva sempre vissuto in modo conflittuale la questione. I figli dell’attore Johnny Deep, Lily Rose e Jaden, hanno invece detto che non hanno uno specifico orientamento verso un solo genere. Anche l’attrice Charlize Theron ha dichiarato che suo figlio, Jackson, si sente in realtà una femmina da quando ha tre anni e ha invitato tutti a usare i pronomi corretti per lei. Oltre a loro ce ne sono anche altri, ma quello che conta è che ognuno possa sempre sentirsi libero di essere ciò che si sente, senza paura e giudizio.

