Adua del Vesco, nel corso della sua partecipazione al Grande Fratello Vip, ha attuato un cambiamento non da poco. Ha varcato la porta della famosa casa con un nome, uscendone poi con un altro. Ma qual è la verità dietro questa scelta?

Adua del Vesco e Rosalinda Cannavò: un cambio di nome importante

Ormai il nome Rosalinda Cannavò è quello ufficiale, ma di certo una simile decisione non è stata né rapida né facile. Al tempo della diretta del Grande Fratello Vip lo scorso ottobre, lo stesso Alfonso Signorini aveva detto: “Un cambio di nome ha un significato molto profondo”. E in questo caso specifico, cioé dell’abbandono di Adua in favore di Rosalinda, lo aveva descritto come un vero e proprio voltare pagina, per lasciarsi indietro ricordi che portavano con sé troppo dolore e troppa sofferenza. Il conduttore aveva poi aggiunto sempre rivolto a Rosalinda Cannavò: “Credo che la casa abbia rappresentato per te questo traguardo, il cominciare una vita nuova, cominciarla con il tuo vero nome; è arrivato il momento di vivere la tua vita nella sua verità”.

Pare quindi che la volontà di Rosalinda Cannavò di lasciarsi alle spalle Adua del Vesco sia stata determinata da un viscerale bisogno di lasciar andare il dolore, proprio in concomitanza con l’esperienza nella casa. Un addio ufficiale, quindi, a una vita che non le apparteneva più.

Rosalinda Cannavò: la critica di Pupo alla sua scelta

Molto amata nel corso di quell’edizione del Grande Fratello Vip, l’ex Adua del Vesco è stata apprezzata dal pubblico anche nelle fiction L’onore e il rispetto e Rodolfo Valentino – La leggenda e in film come Loro. Il pubblico, quindi, che la apprezza a prescindere da tutto, l’ha appoggiata anche nella sua scelta di vestire i “panni” di Rosalinda Cannavò, nel tentativo di tagliare di netto con il proprio passato.

Qualcuno potrebbe dire che una simile mossa non bassa a pacificarsi con le questioni del passato e forse è davvero così. Difatti, anche pesonalità dello spettacolo si sono espresse in modo contrario alla sua decisione. Pupo, per esempio, ha commentato così: “Il problema non è cambiare nome, tu sei Adua Del Vesco, la gente ti ha amato come Adua Del Vesco. Tu devi cambiare la tua testa, non il nome d’arte“ e ancora “Non ha mai portato fortuna a nessuno rinnegare il nome di successo. Lei vuol cambiare mestiere? Non sarà così semplice. Non è il nome che le ha portato dolore”.

Tuttavia, a distanza di mesi, non sembra che Rosalinda Cannavò si sia pentita della sua scelta né che la decisione di abbandonare il nome Adua Del Vesco le abbia causato enormi perdite in termini di notorietà… sebbene una piccola contraddizione appaia ancora evidente. La sua pagina Instagram, sebbene riporti anche il nome Rosalinda Cannavò, continua a essere adua.del.vesco… una scelta per essere ancora rintracciabile? Il cambiamento non è avvenuto da tanto, quindi forse Rosalinda sta lasciando ancora del tempo al suo pubblico per abituarsi? Oppure, chissà, in fondo Adua Del Vesco sarà sempre parte di lei…