Virgina, la secondogenita di Sinisa Mihajlovic e Arianna Rapaccioni è incinta del secondo figlio. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

La figlia di Mihajlovic è incinta: il nome per ricordare papà

Virginia Mihajlovic è la secondogenita dell’ex calciatore Sinisa Mihajlovic, scomparso nel 2022, e di Arianna Rapaccioni. La giovane è stata ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo” e ha annunciato di essere al quarto mese di gravidanza. Virginia è già mamma di Violante, nata nel 2021, dall’amore con il marito Alessandro Vogliacco. Ecco cosa ha detto Virginia alla Toffanin: “aspetto il secondo bimbo. Il pancino si vede perché sto terminando il quarto mese, devo entrare nel quinto. Lo sapeva solo la mia famiglia.” Virginia ha raccontato che sono state due gravidanze molto diverse, in quanto la prima era quando suo padre era uscito dal pericolo, era tornato in forma e quindi erano tutti molto contenti: “la seconda è arrivata in un momento diverso, ho scoperto di essere incinta a un anno dalla morte di papà. Ammetto che è stato difficile, da quando ho avuto questo lutto ogni volta che mi succede qualcosa di bello aggiungo sempre quel pizzico di tristezza. Ora però sto meglio”. Virginia ha aggiunto che è felice perché ha avuto la fortuna di poter vedere suo padre diventare nonno. Per quanto invece riguarda il sesso del bimbo, Virginia ha rivelato che sarà un maschietto e che ha voluto scegliere il nome per fare un omaggio al padre: “ci abbiamo pensato. Ci tenevo che avesse un significato che ricordasse mio padre. Il nome Sinisa è stato vietato dai miei fratelli, quindi si chiamerà Leone Sinisa Vogliacco.” Il bambino nascerà il prossimo mese di settembre, tra il 14 e il 20.

Virginia Mihajlovic e Alessandro Vogliacco: la storia d’amore

Come abbiamo appena visto, la secondogenita di Sinisa Mihajlovic e Arianna Rapaccioni è al quarto mese di gravidanza e presto darà alla luce il piccolo Leone Sinisa Vogliacco. Lei e il marito, Alessandro Vogliacco, sono già genitori di Violante, nata nel 2021. Virginia ha raccontato a Silvia Toffanin di essere molto contenta di essere riuscita a vedere suo padre, scomparso nel dicembre del 2022 dopo una lunga lotta contro la leucemia, diventare nonno. Alessandro Vogliacco è un difensore del Genoa, classe 1998, e ha conosciuto la figlia di Sinisa nel 2019. Virginia ha raccontato che era quando suo padre allenava il Torino, mentre Vogliacco giocava nella Primavera della Juventus. Purtroppo Sinisa non ha potuto accompagnare la figlia all’altare, in quanto il matrimonio si è celebrato il 19 giugno del 2023, circa sei mesi dopo la scomparsa dell’ex calciatore di Sampdoria, Lazio e Inter. La cerimonia si è svolta in Puglia, a Monopoli, in chiesa, poi la festa è proseguita in una masseria. Virginia quel giorno ha rivolto un pensiero al padre: “ti ho sentito tutto il tempo accanto a me”.

