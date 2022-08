Flavio Briatore è padre di due figli, avuti con due donne di grande successo. Per la prima volta si mostra sui social con entrambi.

Tutto il mondo lo conosce e tutto il mondo, almeno una volta, ne ha parlato; tra gossip, lavoro, questioni di denaro e polemiche, l’imprenditore Flavio Briatore non rimane all’ombra dei riflettori.

Nonostante la sua vita molto frenetica, però, Briatore è molto legato alla sua famiglia e, in particolare, ai suoi figli.

Ma quanti sono e chi sono i figli del noto imprenditore italiano? Scopriamolo insieme!

I figli di Flavio Briatore: quanti sono e chi sono?

Se c’è un campo in cui Flavio Briatore ha fatto parlare di sé, esso è sicuramente quello relazionale/sentimentale. Ha frequentato donne meravigliose e sappiamo che dall’amore con due di queste sono arrivati ben due figli.

Per coloro che non lo sapessero, infatti, Flavio Briatore è padre di due figli: Leni e Nathan.

La prima è Leni, il cui cognome dovrebbe farvi balenare nella mente l’immagine della madre: Klum. Ebbene sì, l’imprenditore ed Heidi Klum hanno avuto una storia d’amore non particolarmente longeva, da cui è nata Leni, nel 2004. Nonostante Briatore sia il padre biologico della ragazza (che oggi ha diciotto anni), egli non ha mai voluto riconoscerla ufficialmente e la bambina, ai tempi, è stata adottata da Seal, il secondo marito della top model.

Una scelta abbastanza discutibile, ma Flavio Briatore si è mostrato molto sereno e contento nel sapere che Leni sarebbe stata cresciuta in toto dalla madre Heidi. Attualmente padre e figlia hanno un bel rapporto nonostante il passato nebuloso e Leni sta seguendo a tutti gli effetti le orme della madre: ci sarà una nuova Heidi Klum in copertina?

Tra le storie d’amore di Flavio Briatore ce ne è una tutta italiana e che, nonostante siano passati molti anni, fa ancora battere i cuori di moltissime persone. Il 14 giugno 2008 Briatore si sposa con Elisabetta Gregoraci e da questa splendida relazione nel 2010 nasce un figlio: Nathan Falco Briatore, il secondogenito dell’imprenditore. Oggi Nathan ha 12 anni e starebbe frequentando la scuola a Montecarlo, città dove la famiglia ha vissuto insieme per diversi anni. Tuttavia, la relazione tra Briatore e la Gregoraci si conclude nel 2017 con una separazione consensuale, ma Nathan pare avere un bellissimo rapporto con entrambi i genitori, che spesso e volentieri si ritrovano insieme per occasioni speciali ed eventi di famiglia.

Flavio Briatore per la prima volta insieme ai due figli: lo scatto

Lo avevamo già visto tempo indietro sorridere insieme alle tre donne probabilmente più importanti di tutta la sua vita (Elisabetta Gregoraci, Heidi Klum e Naomi Campbell), ma Briatore è ritornato a sorridere e questa volta in compagnia dei due figli.

L’ultima fotografia lo immortala a Capri insieme a Leni Klum, Nathan Falco ed Elisabetta Gregoraci: un vero quadretto di famiglia! L’imprenditore si è mostrato per la prima volta in compagnia dei due figli e lo scatto ha fatto subito il giro di tutti i social.

Nonostante le diatribe e i rumors sulla sua persona, per Briatore la famiglia rimane sempre e solo al primo posto; vedere i due figli andare d’accordo, inoltre, è per lui una grande soddisfazione e non esiste cosa più bella del vedere affetto e rispetto reciproco tra i membri di una famiglia.