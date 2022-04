Flavio Briatore ha confessato di aver trascorso la sua ultima vacanza a Capri in compagnia della sua “famiglia allargata”: in compagnia dell’imprenditore erano infatti presenti l’ex moglie, Elisabetta Gregoraci, la modella Heidi Klum (madre di sua figlia Leni) e i due figli.

Flavio Briatore: la famiglia allargata a Capri

Flavio Briatore ha mantenuto un ottimo rapporto con entrambe le sue ex e madri dei suoi figli: Heidi Klum e Elisabetta Gregoraci. L’imprenditore si sarebbe infatti concesso una vacanza insieme a loro a Capri e ovviamente erano presenti anche i figli, Nathan Falco, e Leni (la figlia della Klum che Briatore non ha mai riconosciuto ufficialmente).

“Falco è contento di avere una sorella.

Glielo abbiamo detto che era grande, un paio di anni fa, e lui mi ha detto che lo sapeva già. Ormai fin da giovanissimi vanno su Google e scoprono tutto. Ma non me ne aveva mai parlato, probabilmente per pudore. Aspettava che lo facessi io, ma loro si seguivano su Instagram: avevano fatto tutto prima e meglio di noi adulti”, ha rivelato l’imprenditore, che di comune accordo con la supermodella ha scelto di non occuparsi della sua primogenita (riconosciuta dall’ex marito della Klum, Seal, e cresciuta come figlia sua).

Flavio Briatore: l’amore per i figli

Flavio Briatore è molto legato al piccolo Nathan ma ha sempre avuto un buon rapporto anche con Leni, che oggi ha seguito le orme della madre nel mondo della moda.

“Con lei non ho la relazione ‘giorno per giorno’ che ho con Falco, questo è logico. Ma non significa che la amo di meno”, ha ammesso, e ancora: “La adoro e sono orgoglioso di lei. È non solo bellissima, ma forte e indipendente, entusiasta della vita”.