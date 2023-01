Quello di Felix Mallard è un volto molto noto – e molto apprezzato – ai fan di Ginny e Georgia, serie tv di Netflix. L’attore, classe 1998, è nato a Melbourne, in Australia, sotto il segno del Toro (a voler essere precisi il 20 aprile).

I suoi genitori sono Dave e Jane Mallard, uomo d’affari lui e casalinga lei. Pare che Felix abbia anche una sorella, di cui però non sappiamo molto.

Felix Mallard: biografia e carriera

Felix Mallard, prima di approdare sul piccolo schermo, ha frequentato la scuola maschile Christian Brothers College e ha ricevuto il Victorian Certificate of Education (VCE) nel 2015. Sappiamo inoltre che è stato appassionato di scherma e che ha cominciato a praticarla a livello agonistico già a dieci anni, conseguendo poi due medaglie di bronzo al Victorian National Champions del 2012.

Oltre alla scherma però ha un’altra passione: quella per la musica. Pare infatti che il giovane sia un ottimo musicista e che sappia suonare il pianoforte, la chitarra e la batteria! Ma, per non farsi mancare nulla, Felix Mallard sa anche cantare ed è stato chitarrista e voce del punk rock Enemies Alike, che ha suonato in diversi locali ed eventi di Melbourne.

Già a soli 13 anni ha cominciato a lavorare con un agenzia di modelli, diventando così il volto di diversi spot e campagne pubblicitarie.

Il suo debutto in televisione però è datato 2014 quando ottiene il ruolo di Ben Kirk nella serie tv australiana Neighbours. Oltre al già citato Ginny e Georgia, vediamo Felix anche in altri prodotti come: Money Is Just a Barbell, Happy Together, Raccontami di un giorno perfetto e Lo straordinario mondo di Zoey.

Impossibile dimenticare, poi, la sua presenza in un’altra serie di Netflix molto apprezzata dal pubblico negli ultimi anni: Lock & Key! Insomma, decisamente una carriera in ascesa, la sua; una di quelle legate a doppio filo proprio alla piattaforma di streaming statunitense.

Felix Mallard: Ginny e Georgia, curiosità, relazione

Inevitabile, ovvio, che i fan di Felix Mallard si ponessero alcune domande sul suo status sentimentale. Ma al riguardo sono poche le informazioni disponibili: pare che Felix ami proteggere la sua sfera privata, nonostante sia presente sui social. Ha difatti 2.6 milioni di followers su Instagram, mentre di recente ha scelto di cancellare il suo account molto seguito su Twitter.

Felix Mallard, insomma, non svela molto sulla sua vita sentimentale, sebbene sembri che al momento sia felicemente single. Per lo più finisce a cadenza regolare al centro dei rumors, da lui però mai confermati. Di recente si diceva infatti che stesse frequentando la collega di Neighbours Zoe Cramond. Forse una speculazione dei fan sorta dalla loro condivisione di alcuni momenti sul set della serie, ma nessuno dei due si è comunque espresso in merito, pertanto non sappiamo se il flirt sia stato realtà o solo fantasia.

Abbiamo già citato la scherma e la musica tra le passioni di Felix Mallard, ma c’è un altro curioso “hobby” del giovane attore. Si tratta dell’amore per le auto di lusso: pare che “per ora” ne abbia però “soltanto” una!