Pio & Amedeo salgono sul palco per l'ultima volta: venerdì 7 aprile 2023 va in onda l'ultima puntata di Felicissima Sera e gli ospiti saranno numerosi

Il varietà del duo comico Pio & Amedeo è arrivato alla sua conclusione. Il pubblico si aspetta un finale con i fiocchi, tra ospiti incredibili e tante risate da non perdere. In onda venerdì 7 aprile 2023 in prima serata su Canale 5, Felicissima Sera non vede l’ora di regalarvi una serata tutta da vivere.

Felicissima Sera: gli ospiti di venerdì 7 aprile 2023

Lo show più irriverente della televisione si conclude venerdì 7 aprile 2023. Felicissima sera, condotta dal duo Pio & Amedeo, cala il sipario dopo avere raccolto un grandissimo successo. Tra chi non vorrebbe che lo show arrivi alla sua conclusione, sono molte le domande riguardo all’identità dei nuovi (e ultimi) ospiti del programma.

La terza e ultima puntata dello show avrà come ospiti grandi personaggi del mondo della televisione, dello spettacolo e della musica.

La prima ospite ufficiale del grande finale sarà la conduttrice italiana Antonella Clerici: che cosa avranno pensato i due conduttori? Chissà. Un inizio davvero interessante a cui seguirà un viaggio sempre più coinvolgente: dopo Clerici, infatti, il secondo ospite a entrare in scena sarà Paolo Bonolis, noto presentatore e autore di televisione, conosciuto per la sua spiccata simpatia e la sua spontaneità. Dalla televisione allo sport: sarà Diletta Leotta la terza ospite di Felicissima Sera e il pubblico probabilmente sarà già in visibilio.

Seguirà Il Volo, il noto trio musicale italiano caratterizzato da voci incredibili e indimenticabili: i tre ragazzi canteranno qualcosa? Sicuramente. La musica continua a essere una protagonista di Felicissima Sera, tanto che dopo Il Volo saranno Nek e Francesco Renga a salire sul palco, prontissimi a farsi coinvolgere dallo spirito carismatico di Pio & Amedeo.

Dalla musica alla danza: anche Giovanna Civitillo prenderà parte allo show comico. Molti la conoscono come “la moglie di Amadeus”, ma Civitillo è una nota showgirl, ballerina e insegnante di danza.

A chiudere l’ultima puntata di Felicissima Sera sarà di nuovo la musica e sarà niente meno che Biagio Antonacci l’ultimissimo ospite della serata.

Venerdì 7 aprile 2023 ci aspetta una serata tutta da vivere: musica, divertimento, intrattenimento, irriverenza e quel pizzico di leggerezza che non fa mai male.

Dove vedere Felicissima Sera di Pio & Amedeo

L’ultima puntata di Felicissima Sera andrà in onda venerdì 7 aprile 2023 in prima serata su Canale 5. Se per qualche ragione non riusciste a connettervi alla televisione, niente panico: lo show di Pio & Amedeo sarà disponibile anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity, che consente di vedere (e di rivedere) tutti i vari programmi Mediaset da pc, tablet e anche da smartphone.

Quante puntate conta Felicissima Sera?

Le puntate di Felicissima Sera sono in totale tre, anche se si è già parlato di una eventuale quarta puntata che conterà “Il meglio di“, ma si attendono aggiornamenti a riguardo.

La prima puntata dello show di Pio & Amedeo è andata in onda venerdì 24 marzo 2023, la seconda venerdì 31 marzo 2023 e la terza (e ultima) andrà in onda venerdì 7 aprile 2023.

Tutto è pronto per il gran finale: Felicissima Sera e tutti i suoi ospiti non vedono l’ora di farvi passare una bella serata in compagnia.