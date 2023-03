Venerdì 24 marzo 2023 in prima serata va in onda la prima puntata della nuova edizione di Felicissima Sera: l'attesa si fa sentire

La nuova edizione dello show di Pio e Amedeo sta per arrivare in televisione. Felicissima Sera – All Inclusive, questo è il titolo, non vede l’ora di coinvolgere il pubblico e di strappare qualche risata spontanea. Alla scoperta dello show, con qualche anticipazione.

Felicissima Sera – All Inclusive 2023: quando comincia lo show e dove va in onda

Tutto è pronto e la nuova edizione di Felicissima Sera – All Inclusive sta per avviarsi. Venerdì 24 marzo 2023 Pio e Amedeo torneranno ufficialmente su Canale 5 in prima serata per condurre il loro show tutto da ridere. Oltre alla messa in onda su Canale 5, Felicissima Sera – All Inclusive 2023 sarà disponibile gratuitamente anche in streaming on demand su Mediaset Infinity.

Felicissima Sera – All Inclusive 2023: quante puntate saranno?

Pio e Amedeo e il loro show tutto da ridere terranno compagnia al grande pubblico per ben tre puntate. La prima puntata va in onda venerdì 24 marzo 2023, la seconda è prevista per il 31 marzo 2023 e l’ultima, ovviamente, per il 7 aprile 2023.

Chi sono gli ospiti della prima puntata di Felicissima Sera – All Inclusive 2023?

Divertenti e soprattutto irriverenti, Pio e Amedeo stanno per tornare con un solo grande obiettivo: dissacrare il linguaggio televisivo, mantenendo la loro tipica leggerezza. Per le tre puntate in programma sono previsti diversi ospiti, prontissimi ad andare in scena con i due comici. Per la puntata del 24 marzo 2023, ossia la prima, ci saranno: la conduttrice di Verissimo Silvia Toffanin ), la cantante Elisa, Michelle Hunziker, reduce tra l’altro dal suo show Michelle Impossible & Friends, Gigi D’Alessio, Giovanna Civitillo e anche Zucchero, pronto a partire per il suo nuovo tour mondiale.

Insomma, un inizio decisamente col botto: se ne vedranno delle belle!

Perché si chiama Felicissima Sera?

Il titolo dello show, Felicissima Sera, prende spunto da una sceneggiata di Mario Merola, Zappatore, che racconta la storia di un padre contadino che irrompe in una festa elegante per incontrare il figlio avvocato che lo aveva rinnegato.

Che cosa ci dobbiamo aspettare da Felicissima – All Inclusive 2023?

Felicissima Sera – All Inclusive 2023 è da considerare a tutti gli effetti il varietà del venerdì sera, ma con quel pizzico di irriverenza che solamente Pio e Amedeo possono mettere in tavola. La scaletta delle tre puntate è ricca di ospiti incredibili e di grandi momenti comici. Non mancherà ovviamente la parte musicale, sempre live, che accompagnerà i momenti esilaranti portati avanti dal duo comico pugliese. Lo stile dello show è tipico dei varietà degli anni 80 e se si fanno i conti con i dati della prima edizione, lo share sarà strabiliante (la prima edizione ha superato il 20% di share).

Lontani dal politicamente corretto, Pio e Amedeo con la loro nuova edizione faranno un grande spettacolo coinvolgendo grandi nomi del mondo della musica e della televisione italiana. Ci aspettiamo tanta comicità, momenti esilaranti, musica, battute scomode e quella leggerezza che i due comici riescono sempre a portare sul palco.

Venerdì 24 marzo 2023 Felicissima Sera – All Inclusive comincerà la sua avventura.