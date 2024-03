Chiara Ferragni non farà più parte del consiglio di amministrazione di Tod’s. Come mai? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Tod’s, Chiara Ferragni cacciata dal Cda: cos’è successo?

Da quando è scoppiato lo scandalo del pandoro griffato, per Chiara Ferragni è iniziato un periodo davvero nero, oltre alla crisi matrimoniale con il marito Fedez, che si è trasferito in una nuova casa, alla perdita di follower e di credibilità, sono tanti anche i contratti di collaborazione saltati. Adesso la nota azienda specializzata in calzature Tod’s, ha deciso di non confermare la Ferragni nel nuovo consiglio di amministrazione. Si potrebbe pensare che il motivo sia appunto lo scandalo del pandoro, ma in realtà il motivo per cui la Ferragni non è stata riconfermata è un altro, ovvero il record di assenteismo pari all’82,4 %. In pratica Chiara avrebbe partecipato a solo 3 riunioni su 17 in due anni.

Chiara Ferragni, l’esperienza nel Cda di Tod’s

Chiara Ferragni, che in questo momento si trova a Dubai per trascorrere le vacanze di Pasqua assieme ai due figli, Leone e Vittoria, la madre e la sorella Valentina, in compagnia del fidanzato Matteo Napoletano, è stata quindi estromessa dal nuovo Cda di Tod’s. Della Valle ha infatti deciso di non confermare l’imprenditrice e influencer per via dell’assenteismo di quest’ultima, pari all’82,4 %. Chiara Ferragni è entrata a far parte del consiglio di amministrazione dell’azienda nell’aprile del 2021, periodo in cui l’imprenditrice era al massimo della popolarità. Nonostante inizialmente l’arrivo di Chiara Ferragni ha sicuramente influito in maniera positiva sulle quotazioni di Tod’s, facendo infatti volare il titolo in borsa della società, il fatto che l’influencer in questo anni abbia preso parte a solo 3 riunioni su 17 non è certo piaciuto. Per questo motivo quindi Chiara Ferragni non farà parte del nuovo Cda dell’azienda. Oltre a Chiara Ferragni non sono stati confermati nemmeno Luca Cordero di Montezemolo e Luigi Abete, da sempre amici di Diego Della Valle. Non c’entra nulla quindi il caso pandoro, anzi al momento dello scoppio dello scandalo, Diego Della Valle aveva difeso la Ferragni: “non vogliamo occuparci in modo frettoloso di un discorso che riguarda la dignità delle persone. Lasciate che le cose abbiano il loro corso. Fate giudicare le persone nei posto delegati per farlo.”

Insomma, per Chiara Ferragni altra brutta notizia, dopo le tante ricevute negli ultimi mesi dopo il pandoro-gate. Ancora l’influencer non ha fatto commenti a riguardo, staremo a vedere se li farà. Chiara, come detto in precedenza, in questo momento si trova in vacanza con i figli a Dubai, tra l’altro senza indossare più la fede nuziale, ma al suo posto un anello pantera. Fedez, nel frattempo, si sta occupando del trasloco nella nuova casa in zona Piazza Castello, segno che un riavvicinamento tra i due pare assai improbabile.

