Fedez torna a X Factor: tutti i concorrenti che sono passati per la sua squadra

Dopo 4 anni di pausa, Fedez torna nella giuria della sedicesima edizione di X Factor 2022. Il cantante ha annunciato che tornerà come giudice su Instagram scrivendo «Si torna a casa». Scopriamo tutti i concorrenti che sono passati per la sua squadra.

Fedez torna a X Factor

X Factor è uno dei talent show musicali più seguito d’Italia, arrivato oggi alla sedicesima edizione. Seduto dietro il bancone di X Factor, quest’anno ritroveremo il rapper italiano Fedez. Debutta per la prima volta come giudice nel 2014, a soli 23 anni, all’ottava edizione del talent show musicale. Da questo momento, Fedez viene riconfermato per altre quattro edizioni fino al 2018. Dopo la sua ultima edizione nel 2018, il cantante era poi tornato come ospite di un Live ad X Factor nel 2020, portando sia il suo singolo Bella storia ma anche per presentare Scena Unita, il fondo a sostegno dei lavoratori del mondo dello spettacolo, fermi a causa della pandemia Covid.

In seguito alla pandemia e al suo intervento chirurgico, Fedez annuncia il 26 aprile del 2022, sul proprio canale Instagram, il suo ritorno ad X Factor. “Si torna a casa” scrive sul social e pubblica un video che ripercorre le cinque edizioni in cui lo hanno visto come giudice del talent show. Gli ultimi minuti del video si concludono con una scena in cui annunciò, nel 2018, il suo congedo dallo show:

Credo veramente che X Factor sia uno spettacolo incredibile, che in pochi riescono a fare… non ho idea di quello che succederà nel mio futuro.

Dopodiché si sente la sua voce fuoricampo che annuncia:

E invece oggi un’idea ce l’ho: si torna a casa.

Anche sull’account ufficiale di X Factor si legge: ” Bentornato al tavolo di X Factor, Fedez”. L’edizione del 2022 di X Factor si sta preparando per la partenza che è prevista per giugno. Oltre al ritorno di Fedez, la produzione ha anche confermato che il pubblico sarà nuovamente in presenza in tutti i vari step che caratterizzano il talent show. Non possiamo far altro che aspettare ed essere propti per la nuova edizione.

Tutti i concorrenti che sono passati per la sua squadra

Fedez inizia la sua carriera da “giudice” di X Factor nel 2014. In questo stesso anno gli viene assegnata la categoria Under Uomini. Questa categoria è formata da: Madh, Leiner Riflessi, Arashi e Lorenzo Fragola con cui trionferà nel suo primo anno. Nella nona edizione la categoria Gruppi verrà capitanata da Fedez. Il cantante sceglierà il duo musicale Urban Stranger, il gruppo musicale Moseek e un altro gruppo musicale Landlord. Nel 2016, Fedez conduce la categoria Donne. Questa categoria è formata da Gaia che si classificò seconda alla decima edizione di X Factor. Poi troviamo Rochelle che arrivò quarta e che ottenne un contratto discografico con la Sony Music Italy ed infine Caterina Croppelli. Nell’undicesima edizione, Fedez seguirà nuovamente la categoria Under Uomini in cui troviamo: Samuel Storm, Gabriele Esposito, Lorenzo Bonamano. Nella sua ultima edizione del 2018, nella categoria Over capitanata da Fedez, troviamo: Naomi Rivieccio, Renza Castelli, Matteo Costanzo.