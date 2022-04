Secondo indiscrezioni Emma Marrone non tornerà a X Factor in qualità di giudice del programma, mentre si parla di un possibile ritorno di Fedez allo show.

Emma Marrone e Fedez: X Factor

Secondo un rumor diventato sempre più insistente, Sky non avrebbe riconfermato Emma Marrone come giudice a X Factor mentre le voci in circolazione parlano di un presunto ritorno di Fedez allo show.

“La nuova giuria? Conosco tre giudici su quattro: sono degli amici, sono contento che siano lì e spero che riescano a far risalire un programma che non meritava il tracollo che ha avuto l’anno scorso. Era giusto che tornassero delle personalità come loro. Un mio ritorno nel programma? Ad oggi è impossibile: anche se ci fosse il desiderio, non è conciliabile con la realtà”, ha dichiarato il rapper dopo il suo addio al programma, e in passato non ha esitato a definire X Factor come il miglior show della televisione italiana.

Fedez tornerà allo show?

In tanti sperano di vedere di nuovo Fedez in veste di giudice del programma ma al momento sulla questione non vi sono state conferme. Il rapper di recente è stato impegnato con i suoi problemi di salute (ha subito un intervento per un tumore al pancreas) e con la fondazione a suo nome (con cui ha donato un furgone alla Croce Rossa al fine di offrire aiuto e medicinali alla popolazione in Ucraina).

Al momento non è dato sapere quali saranno i suoi prossimi impegni di lavoro e in tanti, tra i fan, sperano di saperne presto di più.