Come sappiamo da qualche settimana, nel corso della prossima stagione tornerà LOL – Chi ride è fuori. Il programma di Amazon Prime Video è arrivato alla sua terza stagione e continua a riscuotere successo. Nelle ultime ore, Fedez ha fatto uno spoiler sullo speciale di Natale del format comico.

Fedez: spoiler sullo speciale di Natale di LOL

Nel corso della presentazione dei palinsesti, Amazon Prime Video ha annunciato il ritorno della terza stagione di LOL – Chi ride è fuori. Il giornalista Davide Maggio, in seguito, ha spoilerato l’arrivo di una puntata speciale a Natale. Questa, secondo le prime indiscrezioni, dovrebbe durare 100 minuti e avere come concorrenti volti parecchio apprezzati. Stiamo parlando di: Mara Maionchi, Angelo Pintus, Michela Giraud, Frank Matano, Lillo, Mago Forrest e Maria Di Biase.

Fedez, che fin dalla prima edizione di LOL veste i panni di conduttore, ha fatto un altro spoiler.

Fedez mostra lo studio natalizio di LOL

Tramite il suo profilo Instagram, Fedez si è mostrato all’interno dello studio di registrazione di LOL. Ha dichiarato:

“Che bello, è il 20 luglio e stiamo girando lo speciale di Natale di LOL. Che sensazione fantastica”.

Nelle immagini mostrate dal rapper si vede lo studio del format di Amazon Prime Video che, rispetto al solito, ha l’albero di Natale e qualche addobbo. Lo spoiler di Fedez, quindi, non ha anticipato nient’altro che la location. Eppure, i fan non hanno apprezzato in massa la sua condivisione.

Fan delusi per lo spoiler di Fedez

I seguaci di LOL sono rimasti delusi dallo spoiler di Fedez perché avrebbero preferito riceverlo tra qualche settimana e non in piena estate. In molti, infatti, gli hanno fatto notare che avrebbe potuto mostrare le foto in autunno, in modo da non rovinare la magia del momento.