Fedez ha postato sui social un messaggio a 4 mesi dall’intervento da lui subito per il suo tumore al pancreas.

Fedez: 4 mesi dall’operazione

Sono trascorsi ben 4 mesi da quando Fedez ha subito un intervento per la rimozione di un tumore neuroendocrino del pancreas e oggi la vita del rapper sembra essere tornata quella dei mesi precedenti all’operazione (anche se ancora si sta sottoponendo alle cure mediche e gli è stato vietato di fumare e bere alcolici).

Il rapper è tornato anche a esibirsi in concerto ed è stato annunciato che sarà di nuovo giudice a X Factor. Insomma, dopo l’intervento Fedez è ripartito alla grande e nelle scorse ore, al 4° mesiversario dell’operazione, il rapper ha scritto gioioso sui social: “Non si molla un c***o!”

Nei mesi scorsi il rapper ha confessato quando per lui sia stato fondamentale poter contare sul sostegno della sua famiglia e di sua moglie prima della delicata operazione e ha anche ammesso quanto sia stato fortunato. L’esame istologico ha infatti rivelato l’assenza di metastasi e quindi il rapper non ha dovuto sottoporsi alla radioterapia. In tanti tra i suoi fan sono felici per lui e sui social non gli hanno fatto mancare il loro affetto e il loro calore in un momento tanto delicato.