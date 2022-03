Annamaria Berrinzaghi, mamma del rapper Fedez, ha rotto il silenzio dopo l’intervento subito da suo figlio, che ha confessato di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas.

Fedez: il messaggio della mamma

All’indomani dal delicato intervento che Fedez ha subito per un tumore al pancreas sua mamma, Annamaria Berrinzaghi, da tutti detta Tatiana, ha rotto il silenzio via social con una toccante dedica per il figlio.

“Super ripresa, sei una roccia. Ringrazio tutti per il supporto”, ha scritto la mamma del rapper nelle sue stories, postando una foto del rapper che faceva colazione dal letto d’ospedale.

Fedez: il tumore

Fedez ha dovuto subire un delicato intervento e via social ha mostrato la vistosa cicatrice all’addome e ha ringraziato tutti coloro che gli hanno espresso vicinanza nei giorni scorsi. Il rapper ha confessato di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas e per questo è possibile che nei prossimi mesi debba sottoporsi a un delicato percorso di cure.

Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas.

“Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo. Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso). A due giorni dall’intervento sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli.

Ci vorrà un po’. Grazie ai medici, chirurghi e infermeri che mi sono stati accanto in questi giorni intensi. Un grazie immenso anche per tutti i messaggi di supporto e di positività che mi avete fatto arrivare”, ha scritto il rapper.