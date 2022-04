Fedez non si smentisce mai e in una nuova storia social cerca di assomigliare alla sua splendida figlioletta Vittoria, il tutto con un risultato che sta a metà strada esatta fra il surreale ed il comico e che fa crogiolo e massa critica nell’amorevole.

Il nuovo post Instagram del rapper lo ritrae infatti assieme alla figlia e con il suo stesso “look”, ovverosia con gli stessi due codini laterali impertinenti.

Fedez cerca di assomigliare a Vittoria

Quello che emerge da quello scatto non è solo la “benevola follia” di un papà più matto della sua bambina, ma anche un risultato visivo che alla fine ha un che di compiuto, di giusto, come giuste sono tutte le cose che i papà e le figlie fanno assieme, anche in casa dei Ferragnez.

Ecco che dunque il cantante, imprenditore e marito di Chiara Ferragni ha postato su Instagram uno scatto in cui imita il look delle piccola. Poi Fedez ha voluto sottolineare scherzosamente quelle “perfetta somiglianza” in dida ha scritto: sottolineando “Tutta il papà”.

Davvero “tutta il suo papà”

Dal canto suo la splendida secondogenita e sorellina di Leone sembra godersela con i suoi splendidi occhioni azzurri a rimirare l’obiettivo.

Ma come ha fatto Fedez ad “imitare” i codini di Vittoria? Semplice: invece del suo solito taglio infatti il cantante ha indossato una parrucca bionda con “treccine” ai lati. E il risultato è da “sturbo” e da risata sincera assieme: decisamente si, Vittoria è “tale e quale al papà”.