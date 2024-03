Tapiro d’oro per il rapper Fedez che, intervistato da Valerio Staffelli, ha parlato anche del presunto bacio dato a una donna che non era Chiara Ferragni a Parigi. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Fedez, il bacio a Parigi fa discutere: no, non è la Ferragni

Il 2024 non è certo iniziato nel migliore dei modi per il rapper Fedez, anzi, oltre alla crisi matrimoniale con Chiara Ferragni pochi giorni fa ha anche annunciato la chiusura del podcast “Muschio Selvaggio“. Ma non è finita qui, Fedez ha ricevuto il Tapiro d’oro da “Striscia la Notizia”, il dodicesimo per l’esattezza e per lui è stata anche l’occasione di parlare del presunto bacio dato a una donna, che non era la moglie Chiara Ferragni, a Parigi. Durante la Paris Fashion Week di qualche settimana fa, l’influencer Elisa De Panicis, ha rivelato di aver visto il rapper mentre baciava una misteriosa donna. Fedez ha smentito categoricamente la cosa, ecco cosa ha detto al microfono di Valerio Staffelli: “tu hai visto dei video o delle foto? Sai che quell’influencer usciva con una canzone la mezzanotte dello stesso giorno?” Il rapper ha fatto così intendere che la De Panicis avrebbe lanciato il gossip per farsi pubblicità.

Fedez sulla crisi con la moglie Chiara Ferragni: “Non voglio fare la lotta nel fango”

Come abbiamo appena visto, si continua a parlare del gossip lanciato dall’influencer Elisa De Panicis, ovvero del presunto bacio che Fedez avrebbe dato a una misteriosa donna a Parigi. Il rapper, intervistato da Valerio Staffelli mentre gli consegnava il Tapiro d’oro, ha smentito la notizia, asserendo che è stata una trovata dell’influencer per farsi pubblicità. Sempre durante la consegna del tapiro, Staffelli ha chiesto delucidazioni sulla crisi con la moglie, Chiara Ferragni, dicendo che secondo molti sarebbe solamente una strategia per salvare le reciproche aziende, visto quello che è successo qualche mese fa, quando è scoppiato il pandoro gate, che vede la Ferragni indagata per truffa aggravata. Fedez ha così risposto all’inviato di “Striscia la Notizia”: “se io adesso ti dico di no serve a qualcosa? A me non frega niente che la gente vuole sapere. Non mi interessa smentire. Ognuno può pensare quello che vuole. Io ho due fantastici bambini che sono la mia priorità, quindi non voglio fare la lotta nel fango…” Infine il rapper ha anche parlato della chiusura del podcast “Muschio Selvaggio“, che stava conducendo insieme a Davide Marra, in quanto Valerio Staffelli gli ha chiesto se la colpa di quanto successo sia stata sua o di Luis Sal, ovvero l’ex socio ed ex amico di Fedez. Ecco cosa ha detto il rapper: “non mi piace additare colpevoli. E’ una situazione spiacevole perché era un bel podcast. Era un bel progetto, lo porterò avanti in altro modo.”

