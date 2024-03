Il podcast di Fedez e Davide Marra “Muschio Selvaggio” chiude i battenti. Ad annunciarlo sono stati gli stessi conduttori. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più sui motivi di questa scelta.

“E’ finita”, Muschio Selvaggio chiude i battenti: l’annuncio di Fedez

Il podcast “Muschio Selvaggio” di Fedez e Davide Marra chiude i battenti. Saranno ancora tre le puntate, già registrate, che andranno in onda, per poi appunto dire addio al podcast. Ad annunciare la chiusura sono stati gli stessi conduttori. Queste le parole di Fedez: “viste le ultime vicissitudini non riteniamo opportuno andare avanti, non avrebbe senso perché sta diventando una situazione insostenibile lavorativamente parlando per tutti.” Queste invece le parole di Davide Marra: “attenderemo le decisioni dall’altra parte e dei giudici, dato che, contrariamente a quanto avete letto, la questione non è assolutamente risolta.”

Perché Muschio Selvaggio chiude i battenti?

Come abbiamo appena visto, Fedez e Davide Marra hanno annunciato che il podcast “Muschio Selvaggio” chiude i battenti. Andranno in onda ancora solamente tre puntate, già precedentemente registrate. Ma, come mai si è arrivati a questa decisione? Il podcast è al centro di una controversia tra Fedez e l’ex socio Luis Sal, co-fondatore del podcast stesso, e anche co-autore e co-conduttore fino a maggio dello scorso anno. Come tutti sapranno tra Fedez e Luis Sal c’è stata una rottura, sia lavorativa che personale, e ancora oggi la situazione non è per niente risolta. Fino a quando infatti non si sarà conclusa la controversia legale con Luis Sal, il podcast non riprenderà. Ecco cosa ha detto Fedez: “noi vorremmo assolutamente portare avanti questo podcast, tanto che io personalmente sono disposto a pagare la parte di podcast che non è mia, anche più di quello che è il valore attuale.”

Come appena detto, “Muschio Selvaggio” è al centro di una controversia legale tra Fedez e Luis Sal. Lo youtuber, il 27 febbraio scorso, ha annunciato quella che è stata la decisione della giudice di Milano Amina Simonetti, ovvero che il 50 % delle società fino a quel momento gestita dal rapper a un custode, per non rischiare che possano essere vendute a terzi. Questa decisione era stata presa a seguito del ricorso da parte di Luis Sal, che chiedeva il sequestro giudiziario dopo la fine del rapporto lavorativo. Per la sua metà lo youtuber aveva rifiutato 350mila euro. Fedez, invece, aveva rivelato le seguenti parole: “l’ordinanza emessa è di natura cautelare e prevede la nomina di un custode per le quote della società Muschio Selvaggio s.r.l. proprietà di Doom. E’ importante sottolineare che la causa che deciderà sul merito della vicenda non è ancora iniziata.” Adesso invece arriva la notizia della chiusura del podcast fino a data da destinarsi, ovvero fino a quando la situazione con Luis Sal non si risolverà in maniera definitiva. Staremo a vedere come finirà questa complicata vicenda.

