Secondo alcune indiscrezioni Federica Pellegrini sarebbe incinta per la prima volta. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo di saperne di più.

Federica Pellegrini è incinta? Lo scoop sulla presunta gravidanza

L’ex nuotatrice, soprannominata la Divina, Federica Pellegrini, secondo Dagospia sarebbe incinta del marito Matteo Giunta. La coppia, che appare sempre super affiatata, sarebbe quindi pronta per un nuovo capitolo della loro vita, l’arrivo di un figlio. Della maternità di Federica se ne è parlato più di una volta, ma adesso diverse indiscrezioni suggeriscono che potrebbe davvero essere la volta giusta. A pochi giorni dal 35esimo compleanno di Fede, Dagospia ha lanciato lo scoop: “a pochi giorni dai suoi 35 anni, dopo il ritiro dallo sport agonistico e il matrimonio, sembra che finalmente la Divina stia per diventare mamma”. Sul magazine diretto da Roberto D’Agostino si dà quasi per certa la gravidanza di Federica. A confermare questa ipotesi ci sono anche le foto postate dalla stessa Federica Pellegrini sul suo profilo ufficiale di Instagram. In una di queste Fede si trova in barca nelle acque del litorale romano, per l’esattezza a Sabaudia, è sdraiata e dal costume sembra intravedersi un pancino molto sospetto. Anche diversi follower di Federica hanno notato questo particolare, tanto che uno di loro a commentato la foto scrivendo “si vede il pancino, finalmente, era ora. Auguri!”.

Come detto precedentemente non è la prima volta che viene ipotizzata una gravidanza per la Divina e, come le altre volte, anche in questo caso la notizia non arriva dai diretti interessati. Per il momento non ci sono state né conferme né smentite da Federica e Matteo, col tempo vedremo se questa volta l’indiscrezione è corretta o meno. Qualche mese fa Federica Pellegrini aveva risposto sui social alle diverse domande sulla maternità. Queste le sue parole: “questa è una cosa che mi viene richiesta spesso, in maniera assidua. E la sto cominciando a trovare un pò pesante, non per la domanda in sé, perché la bellezza di avere figli è una cosa ineguagliabile nella vita. Però sembra quasi che se non venissero, se non ci fossero, io mi debba sentire meno realizzata di quello che sono. No, assolutamente no. Quindi se arriveranno, arriveranno, se non arriveranno, ciccia, ma la mia vita andrà avanti lo stesso”.

Federica Pellegrini pronta a diventare madre

Ancora non si hanno conferme ufficiali circa la presunta gravidanza di Federica Pellegrini, se fosse vero l’ex nuotatrice e il marito, il sue ex allenatore Matteo Giunta, avrebbero un motivo in più per festeggiare, dopo l’apertura ufficiale della Fede Academy, l’accademia di nuoto della coppia. La Pellegrini ha più volte espresso il desiderio di diventare madre e di voler allargare la famiglia con il marito Matteo Giunta: “fino all’Olimpiade c’era un veto assoluto per vari motivi, adesso penso che sia il momento giusto, anche se non programmo nulla”.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sono sposati a Venezia il 27 agosto del 2022, in quello che è stato definito il matrimonio dell’anno. I due si sono sempre visti molto innamorati e affiatati, col tempo vedremo se la notizia della gravidanza di Fede sia vera oppure no.