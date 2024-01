Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sposano: la proposta di matrimonio è arrivata la notte di Capodanno. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Clizia Incorvaia e la proposta di matrimonio di Paolo Ciavarro

Il conduttore televisivo Paolo Ciavarro ha chiesto a Clizia Incorvaia di sposarlo. Lo stesso conduttore aveva anticipato, diversi mesi fa, che lui e Clizia si sarebbero sposati nel 2024, ma adesso è arrivata la conferma ufficiale, con tanto di anello apparso sul dito della Incorvaia. Sul suo profilo ufficiale di Instagram, Clizia Incorvaia ha raccontato come è avvenuta la proposta di matrimonio da parte di Paolo, svelando che è stato loro figlio, Gabriele, ha portarle l’anello di fidanzamento mentre di trovavano in montagna per la notte di Capodanno. Ecco cosa ha detto Clizia Incorvaia su Instagram: “Cuore a mille, Tu nel tuo stile inconfondibile che fai? Mentre mi preparo mi dici: ‘sei bellissima ma manca qualcosa!’ E io dico: ‘cosa amore?’ Così arriva Gabri con in mano una scatola e lì trovo un anello. Ti amo mio principe così unconventional! Buon 2024 a tutti, il sogni si è avverato e così vi auguro che ogni vostro sogno si esaudisca!” Nel post Clizia Incorvaia mostra l’anello di fidanzamento che Paolo Ciavarro le ha regalato. Al momento ancora non si conosce la data esatta delle nozze tra i due, ma con tutta probabilità sarà celebrato proprio in questo 2024. Non ci resta che fare gli auguri a entrambi!

Clizia Incorvaia e la storia d’amore con Paolo Ciavarro

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono conosciuti nel 2020, quando entrambi erano concorrenti del Grande Fratello Vip. All’interno della casa più spiata d’Italia, i due si sono innamorati, sfidando pregiudizi e differenza di età, le all’epoca aveva 39 anni e lui 28. La Incorvaia, inoltre, aveva da poco chiuso la relazione con il frontman delle Vibrazioni, Francesco Sarcina, da quale ha avuto una figlia, Nina. Una volta usciti dalla casa del Grande Fratello, la relazione tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro è continuata e, nel 2021, la coppia ha annunciato di aspettare un bambino. Ci sono stati attimi di paura quando Clizia ha contratto il Covid, ma per fortuna tutto è andato per il meglio e, nel febbraio del 2022, è nato Gabriele. Già da diversi mesi Ciavarro aveva annunciato che si sarebbero sposati nel 2024. La relazione tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro non ha mai subito scossoni e la coppia si mostra sempre molto unita. Nella notte di Capodanno è arrivata anche la proposta di matrimonio da parte di Paolo, con tanto di anello di fidanzamento portato dal piccolo Gabriele. La risposta di Clizia Incorvaia è stata ovviamente sì, non resta quindi che attendere l’ufficialità della data e scoprire quale sarà la location scelta dai due futuro sposi.

