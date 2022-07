Tramite il suo profilo Instagram, Federica Panicucci ha lanciato un indizio sul nuovo impegno in tv a cui sta lavorando. La conduttrice ha mostrato una seggiolina in legno: di cosa si tratta?

Federica Panicucci: indizio sul nuovo impegno in tv

Tra qualche settimana, Federica Panicucci tornerà in televisione con Mattino Cinque, accanto al collega Francesco Vecchi. La prossima stagione tv, però, la vedrà impegnata con un altro progetto. Tramite il suo profilo Instagram, la conduttrice ha mostrato ai fan un indizio sul nuovo format che la vedrà al timone. Si tratta di una piccola sedia di legno. A cosa si riferisce?

Le parole di Federica Panicucci

Federica, mostrandosi a sedere su una seggiolina di legno, ha dichiararo:

“Vi do un indizio su dove siamo: una seggiolina, cosa vi ricorda? Dove avevamo delle seggioline così piccole? Questo è l’indizio per dirvi a cosa sto lavorando oggi”.

La Panicucci non ha svelato i dettagli del nuovo impegno in tv, ma i fan più attenti si sono comunque fatti un’idea. Molto probabilmente, Federica è già al lavoro per la nuova stagione di Back to school.

Federica Panicucci al timone di Back to school

Federica Panicucci è seduta su una seggiolina identica a quelle che si utilizzano nella scuola primaria. Pertanto, sembra che sia già impegnata nelle registrazioni di Back to school, reality che le ha ceduto Nicola Savino e che andrà in onda su Italia 1.

Se l’indizio dovesse essere stato letto correttamente, il programma potrebbe tornare in scena prima del previsto, forse in autunno.