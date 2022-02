Attraverso i socail Federica Panicucci ha mostrato ai fan le terribili immagini del vetro della sua auto in frantumi. Una tegola, a causa del forte vento, si sarebbe staccata dal tetto di un palazzo e sarebbe caduta sulla sua auto.

Federica Panicucci: l’incidente

Mentre percorreva le vie di Milano a bordo della sua auto Federica Panicucci ha vissuto attimi di terrore: una tegola si è infatti staccata dal tetto di un palazzo ed è finita sopra il vetro della sua auto, mandandolo in mille pezzi. La conduttrice ha immortalato tutto via social e ha raccontato ai suoi followers via social:

“Questo è il tetto di vetro della mia auto dopo che una tegola è volata giù da un tetto e mi ha colpito in pieno”, ha scritto la conduttrice, che ha poi tranquillizzato i fan scrivendo: “Per fortuna il vetro ha resistito.

Sono viva per miracolo”.

Milano e i disagi provati dal vento

Sono molti i cittadini della Lombardia che, in queste ore, si sono lamentati per il forte vento e i danni da esso provocati. Persino una parte del tetto della stazione Centrale di Milano ha ceduto proprio a causa della potenza esercitata dal vento su di esso.

Federica Panicucci: i messaggi

In tanti sui social hanno inviato i loro messaggi d’incredulità e di solidarietà a Federica Panicucci, che perfortuna non ha riportato danni a causa di quanto accaduto.

La conduttrice è da poco tornata a lavoro al fianco di Francesco Vecchi a Mattino Cinque. Anche sul fronte sentimentale tutto sembra procedere liscio per la conduttrice, che sarebbe intenzionata a sposare il suo compagno, Marco Bacini. I due hanno annunciato che potrebbero sposarsi proprio nel 2022 e in tanti tra fan, amici e colleghi non vedono l’ora di saperne di più. La conduttrice ha due figli nati dalla sua precedente unione con Mario Fargetta.