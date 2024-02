Fabio Fazio a Mediaset? Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, cosa ha detto in proposito Pieri Silvio Berlusconi.

Fazio a Mediaset? La proposta di Pier Silvio Berlusconi

Ieri sera, in seconda serata su Canale 5, è andato in onda lo speciale in ricordo di Maurizio Costanzo, dal Teatro Parioli di Roma, luogo storico del “Maurizio Costano Show”. Lo speciale è stato condotto da Maria De Filippi, vedova di Costanzo, e da Fabio Fazio. In apertura c’è stato un collegamento con Pier Silvio Berlusconi, il quale ha praticamente invitato Fazio a venire a Mediaset. Ecco cosa ha detto Pier Silvio Berlusconi: “Fabio, quando tu verrai finalmente da noi, anch’io sento l’intuizione che potrai diventare quotidiano, l’intuizione che mio papà aveva avuto con Maurizio Costanzo. Quindi, se vuoi, noi siamo qua”. Subito è arrivata la risposta da parte del conduttore televisivo: “Eh, io ho appena iniziato sul Nove. Nel caso, ne parliamo tra qualche anno.” Fazio ha condotto lo speciale in ricordo di Costanzo su volere di Maria De Filippi, cosa che la conduttrice ha precisato in apertura di programma. Tra i tanti ospiti presenti per ricordare Maurizio, c’era anche Luciana Littizzetto che, non appena entrata ha detto le seguenti parole: “se c’era un palco dove non avrei mai pensato di trovarti, è a Mediaset.” Fazio ha appena iniziato a lavorare sul Nove e ha ancora davanti tre anni di contratto con Discovery / Warner Bros da rispettare. Dopo di che, le porte di Mediaset come ha detto Pier Silvio Berlusconi per lui sono aperte.

Fabio Fazio e l’addio alla Rai

Come abbiamo appena visto, durante lo speciale andato in onda ieri sera in seconda serata su Canale 5 per ricordare Maurizio Costanzo, Pier Silvio Berlusconi, in collegamento da Milano, ha invitato Fabio Fazio a venire a lavorare a Mediaset. Il conduttore, che ha appena iniziato a lavorare sul Nove, non ha però escluso che tra qualche anno la cosa non possa andare in porto. Fazio è stato per tanti anni alla Rai ma, lo scorso anno, il contratto non è stato rinnovato e così ha lasciato la Rai per approdare sul Nove, dove continua ad andare in onda con il suo programma storico “Che Tempo Che Fa“ che, a livello di ascolti, sta andando molto bene. Ecco quali sono state le parole del conduttore quando ha lasciato la Rai: “ringrazio tutti i colleghi della Rai, de L’Officina, il trucco e parrucco, tutti. Vorrei anche dire grazie a quelli che in questi giorni si sono fatti sentire. La Rai è la tv di tutti ed è anche la mia e non posso che volerne enormemente bene. In questi giorni, esattamente 40 anni fa, facevo il mio provino da imitatore e incredibilmente mi hanno preso. Il grazie più grande poi lo voglio indirizzare al pubblico. Sono stati 40 anni bellissimi.” Staremo a vedere se tra qualche anno Fabio lo vedremo davvero anche a Mediaset.

