Fabrizio Corona, dopo la chiusura del profilo Instagram, è tornato attivo. L’ex re dei paparazzi, mai come oggi, è convinto di voler andare fino in fondo alla storia che vede come protagonisti Ilary Blasi e Francesco Totti. Non a caso, ha pubblicato l’audio di una strana telefonata: la voce è quella della conduttrice dell’Isola dei Famosi?

Fabrizio Corona torna su Instagram

Qualche giorno fa, dopo aver mostrato le foto dei presunti amanti di Francesco Totti e Ilary Blasi, Fabrizio Corona è sparito da Instagram. Qualcuno aveva segnalato il suo profilo, impedendogli di proseguire il suo “game” contro la coppia più discussa dell’estate. L’ex re dei paparazzi, ovviamente, non ha mollato il colpo e, dopo qualche ora, è tornato online con un nuovo account. Nel frattempo, il figlio Carlos Maria ha preso le sue difese.

Tramite il suo IG, il 20enne ha condiviso il nuovo profilo del padre e ha scritto:

“Papà tu sei sempre stato vero, senza filtri, ed è questo il problema. Non mi preoccupo perché sei stato sempre libero, anche in galera e non ti possono fermare mai, ti devono uccidere come dici tu”.

Carlos Corona difende il padre e condivide una telefonata

Carlos ha proseguito:

“Fagli vedere come hai preparato il grande rientro. Insegna a tutti verità, informazione e comunicazione. Ora sono ca**i vostri!!! Potete rinchiuderlo in galera per anni, potete cancellargli 1000 profili, ma lui tornerà sempre… e sempre più vero”.

Questi messaggi sono stati davvero scritti da Carlos? Il linguaggio non sembra suo, ma le vie del Signore sono infinite. A destare maggiore attenzione, però, non sono le parole del 20enne, ma la telefonata che lui stesso ha condiviso.

La donna al telefono è Ilary Blasi?

Il figlio di Corona ha condiviso uno stralcio di una telefonata in cui si sente Fabrizio parlare con una donna. “Pronto? Ti disturbo“, chiede l’ex re dei paparazzi. Dall’altro capo si sente incertezza, parecchia incertezza. Possibile che la donna sia Ilary Blasi? La voce sembra sua, ma per il momento non ne abbiamo conferma. In tutto ciò, Carlos ha scritto: