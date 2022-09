Fabrizio Corona non molla e porta avanti il suo “game” volto a demolire la storia d’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Adesso che il loro matrimonio è giunto al capolinea, l’ex re dei paparazzi ha deciso di vuotare il sacco, mostrando le foto dei presunti amanti del Pupone e dell’ex moglie.

“Francesco Totti e Ilary Blasi si sono sempre traditi a vicenda“: questo è quanto sostiene Fabrizio Corona. Lui, che di gossip se ne intende e ne ha fatto un mestiere, non ha alcun dubbio sul passato turbolento della coppia più discussa del momento. Anche se non si occupa più di cronaca rosa da tempo, l’ex re dei paparazzi ha deciso di vuotare il sacco sul Capitano e l’ex consorte, mostrando le foto dei loro presunti amanti.

Per quel che riguarda Francesco, Corona ha sfoderato lo scatto di una certa “Martina“. Chi è? Al momento, non è dato saperlo.

Per quanto riguarda Ilary, Corona è partito dal passato, da prima che lei iniziasse la sua relazione con Totti.

Fabrizio ha postato due foto della Blasi in compagnia di Sean Brocca. All’epoca, lui era un modello, mentre lei era ancora Letterina di Passaparola. Stando al messaggio che Sean avrebbe scritto a Corona, ovviamente condiviso sui social, la loro relazione è durata un anno ed è finita proprio quando lei ha conosciuto il Capitano. Brocca avrebbe dichiarato:

“Durante gli ultimi 15 giorni della convivenza sapevo che si scriveva con lui (Francesco, ndr). (…) Penso che si sia sposata solo per convenienza e abbia sfruttato il suo nome per fare carriera. (…) Lei era una delle tante senza talento e la sua carriera sarebbe finita con Passaparola come tutte le altre. Alla fine, lei lo ha lasciato quando lui ha perso tutto e dopo che si era sistemata. Lei sapeva e ha accettato per 20 anni perché le conveniva”.