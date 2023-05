Evil, serie tv: quando esce in Italia

Evil è una serie tv fantasy, thriller e horror che sta per uscire in Italia. Una storia molto intensa, che parla di soprannaturale, della continua lotta tra scienza e religione nella spiegazione di eventi apparentemente inspiegabili.

Evil, quando esce in Italia



Evil è una serie tv di genere thriller, fantasy e horror che racconta la storia di una psicologa forense e della sua collaborazione con un seminarista cattolico, mentre indagano su alcuni eventi di natura soprannaturale, ambito a cui lei non crede assolutamente. Evil è una serie particolarmente apprezzata dagli amanti di questo genere, che va ad indagare il male in ogni sua forma, tentando di dare una risposta a domande inquietanti e scomode. La serie tv è di qualche anno fa ed è composta da quattro stagioni. A partire dall’8 maggio 2023 uscirà la prima stagione in streaming su Paramount+, composta da 13 episodi. Questo capitolo è stato trasmesso negli Stati Uniti, su CBS, tra il 2019 e il 2020, ottenendo un grande successo. La seconda stagione è stata poi trasmessa su Paramount+ nel 2021, negli Usa, la terza stagione nel 2022 e la quarta stagione uscirà quest’anno. Queste tre stagioni sono ancora inedite in Italia. Si tratta di una serie tv davvero molto appassionante e anche molto inquietante, perfetta per chi ama l’horror in tutte le sue forme. La trama è sicuramente molto intensa, con grandi colpi di scena, e questa strana lotta costante tra scienza e religione, che spesso crea confusione e non riesce a dare tutte le risposte. Soprattutto quando i protagonisti hanno a che fare con degli eventi soprannaturali e decisamente inspiegabili.

Evil: di cosa parla la serie tv



Evil è una serie tv davvero molto appassionante, che ha come scopo quello di portare sul piccolo schermo un thriller che parla di soprannaturale e che esamina il complesso rapporto tra scienza e religione. La serie tv segue le vicende lavorative di una psicologa forense particolarmente scettica riguardo l’esistenza di fenomeni soprannaturali. La donna dovrà collaborare per forza con un diacono, specializzato in possessioni demoniache, per collaborare ad una serie di indagini molto complesse. I due devono fare chiarezza su una serie di eventi apparentemente inspiegabili, arrivando a dover fare i conti con una forza oscura che non ha precedenti. La serie tv è molto appassionante perché le indagini sono intense, caratterizzate da questa costante sfida tra scienza e religione, che cercando di dare sempre risposte diverse. Riusciranno i due ad ammorbidire le loro convinzioni per riuscire a collaborare insieme? Cosa si nasconde dietro questi inquietanti eventi? Quale spiegazione riusciranno a dare? I telespettatori potranno immedesimarsi completamente nella trama della serie tv, cercando loro stessi di dare spiegazioni e provare a capire quello che sta accadendo. L’appuntamento con la prima stagione di questa straordinaria serie tv, ricca di colpi di scena e di casi davvero molto inquietanti ed interessanti, è previsto per lunedì 8 maggio 2023, su Paramount+. Sarà sicuramente un grande successo, proprio come negli Stati Uniti, dove è già stata trasmessa.