Eurovision 2023, i look sul Turquoise Carpet

Diamo ufficialmente il via all'Eurovision Song Contest 2023: ecco i migliori look degli artisti sul Turquoise Carpet.

L’attesa è finita. Nella giornata di ieri, domenica 7 maggio, si sono accesi i riflettori sull’Eurovision Song Contest 2023. Numerosi gli artisti che hanno calcato il Turquoise Carpet. Scopriamo insieme i migliori look dell’evento.

Eurovision Song Contest 2023

La gara canora si svolgerà da martedì 9 maggio a sabato 13 maggio. L’imperdibile evento si terrà presso la Liverpool Arena di Liverpool, nel Regno Unito. Al timone della 67esima edizione il conduttore e comico irlandese Graham Norton insieme all’attrice Hannah Waddingham. Ad affiancarli anche le cantanti Alesha Dixon e Julija Sanina. Ad accompagnare i telespettatori italiani invece lo storico Gabriele Corsi e Mara Maionchi.

Marco Mengoni in Versace

Impossibile non iniziare da Marco Mengoni, che rappresenterà l’Italia con Due Vite, brano con cui ha vinto Sanremo. In occasione del red carpet d’apertura dell’Eurovision Song Contest 2023, ha deciso di affidarsi a Versace per un look total black. Il cantante ha indossato un completo composto da gilet e pantaloni in pelle. Ha poi completato con un maglioncino smanicato a costine. Ad impreziosire il tutto una semplice cintura e gioielli dorati. L’artista torna ad esibirsi nella gara canora dopo ben 13 anni. Aveva infatti partecipato anche dieci anni con “L’essenziale“, arrivando in settimana posizione.

“Ho dimenticato tutto di quello che è successo nel 2013 e sono molto nervoso in questo momento. Preferisco essere sul palco e cantare, invece parlare e rispondere alle interviste è complicato. Essere qui per la seconda volta è davvero un onore e quest’anno sarà un grande show“, ha dichiarato emozionato.

Eurovision 2023: tutti i look sul Turquoise Carpet

Let 3

I Let 3 invece hanno scelto un look davvero stravagante. Il gruppo musicale croato ha indossato dei tutù abbinati a delle giacche caratterizzate da una stampa con le bandiere, tra cui anche quella del loro paese.

Blanka

Blanka è stata una delle protagoniste del Turquoise Carpet. La cantante polacca ha indossato un meraviglioso abito principesco. Un modello verde, con lungo strascico, guanti e top interamente ricoperto di strass.

Mea Muller

Mea Muller, che rappresenterà il Regno Unito con il singolo I Wrote a Song, ha optato per un elegante creazione sartoriale color indaco.

Tvorchi

Gli ucraini Tvorchi hanno sfoggiato un completo geometrico rosso e nero su cui hanno scritto i nomi dei bambini nati in tempo di guerra.

La Zarra

Iconica La Zarra. La cantante ha scelto uno scenografico e sontuoso abito bianco e nero caratterizzato da disegni geometrici. Ha poi completato con un maxi cappello coordinato.

Reiley

A rappresentare la Danimarca troviamo Reiley. Il cantante ha calcato il red carpet d’apertura con un completo a righe sulle tonalità del rosa e del bianco impreziosito da brillantini a forma di cuore. Ad impreziosire il look una graziosa borsetta.

Noa Kirel

Sensuale e femminile Noa Kirel con un look realizzato dallo stilista israeliano Alon Livné. La cantante ha conquistato tutti con un coordinato argentato effetto metallizzato.

Blanca Paloma