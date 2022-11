Giovedì 17 novembre 2022 si è conclusa Esterno Notte, la serie di Marco Bellocchio che racconta i 55 giorni di prigionia di Aldo Moro, sino al suo terribile omicidio.

Nata come progetto cinematografico, Esterno Notte è arrivata su Rai 1 sotto forma di miniserie televisiva in sei episodi, trasmessi rispettivamente il 14, 15 e 17 novembre 2022.

Esterno Notte 2: ci sarà una nuova stagione?

“Ho voluto stavolta farne una serie per raccontare l’Esterno di quei 55 giorni italiani, stando però fuori dalla prigione tranne che alla fine, all’epilogo tragico” – dichiara il regista Marco Bellocchio.

Esterno Notte è una serie-tv divisa in tre puntate per sei episodi totali; nata come miniserie il cui arco temporale di narrazione è stato sin da subito delineato in un certo modo, è da ritenersi certo che non ci sarà una seconda stagione.

Considerando la storia che si racconta, arrivata al ritrovamento del corpo dell’esponente politico Aldo Moro, viene da sé che il cerchio, per quanto tragico, si sia concluso.

Di che cosa parla Esterno Notte?

Esterno Notte racconta i tragici giorni del rapimento di Aldo Moro, raccontati e percepiti da diversi punti di vista, soffermandosi in particolare su altre personalità come, ad esempio, Papa Paolo VI, il Presidente Giovanni Leone, la famiglia e tutti gli amici vicini al politico.

Ogni episodio della serie Rai, dunque, va raccontando la storia da diverse angolazioni: un episodio, un punto di vista differente. La tragedia del 1978 (anno storicamente difficile per l’Italia) racconta quei terribili 55 giorni di prigionia, fino ad arrivare al tragico finale: l’assassinio di Aldo Moro e il ritrovamento del corpo, abbandonato dentro un’automobile in Via Caetani, punto simbolico e strategico in quel periodo: perché? Si trovava esattamente a metà strada tra la sede della Democrazia Cristiana e quella del Partito Comunista Italiano.

Scritta da Marco Bellocchio, Stefano Bises, Ludovica Rampoldi, Davide Serino, Esterno Notte ha riscosso un grande successo da parte del pubblico, che è rimasto incollato allo schermo per provare ad addentrarsi, sebbene con estrema difficoltà, dentro quello scenario che l’Italia non deve dimenticare.

La miniserie è andata in onda su Rai 1, ma è disponibile anche in streaming su Rai Play.

Il cast di Esterno Notte

A interpretare Aldo Moro vi è il volto di Fabrizio Gifuni, ma accanto a lui si trovano altri grandi nomi della televisione e del cinema italiani: Margherita Buy, Toni Servillo, Fausto Russo Alesi, Gabriel Montesi, Daniele Marra, Paolo Pierobon, Fabrizio Contri, Pier Giorgio Bellocchio. Antonio Piovanelli, Bruno Cariello, Gigio Alberti e Luca Lazzareschi.

Dopo il film Buongiorno, notte del 2003 – la storia di Aldo Moro approda sul piccolo schermo proprio grazie a Esterno Notte (ma sono numerosi i progetti cinematografici e televisivi che ne hanno raccontato la storia). Per quanto drammatiche, le pagine di storia che Esterno Notte decide di raccontare, sono fondamentali, soprattutto hanno l’importante compito di tenere sveglia la memoria storica, affinché episodi come quello di Aldo Moro non avvengano mai più.

La memoria, in ogni sua forma e dimensione, è fonte preziosa di continuità e non deve essere cancellata.