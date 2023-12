Selena Gomez ha un nuovo amore, si tratta del cantautore e rapper Benny Blanco. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerlo meglio.

Selena Gomez ha un nuovo amore: chi è Benny Blanco

Selena Gomez non è più single. La cantautrice e imprenditrice statunitense ha infatti un nuovo fidanzato, si tratta del cantautore, rapper e produttore discografico Benny Blanco. Oltre ad alcune storie pubblicate da Selena su Instagram, che la ritraggono in compagnia di Benny, la stessa ex star Disney ha confermato la relazione rispondendo ad alcuni post su Instagram. Il magazine PopFaction ha scritto in un post: “Selena Gomez pare confermare di avere una relazione”, Selena ha risposto “è un dato di fatto”. Rispondendo poi a un fan, la Gomez ha dichiarato che Benny è la cosa migliore che le sia capitata. Alcuni utenti però espresso disappunto per la nuova relazione. Ecco cosa ha risposto la cantautrice: “non capisco se vi interessi qualcosa di me. Non sono mai stata più felice. Non premetterà alle vostre parole di scalfirmi. Mai. Se non riuscite ad accettare la mia felicità, sentitevi liberi di non fare più parte della mia vita.” Selena quindi pare essere molto felice e innamorata ma, chi è Benny Blanco? Benny è nato a Reston, in Virgina, l’8 marzo del 1988 e ha quindi 35 anni. Ha iniziato producendo basi musicale hip-hop nella sua camera da letto e registrando la sua voce su di esse. Ha co-scritto diversi successi musicali e ha esordito come cantante nel 2018, insieme a Halsey e Khalid, con la canzone “Eastside”. Come produttore ha lavorato con diversi artisti, tra cui Ed Sheeran, Katy Perry, Kesha, Britney Spears, Rihanna, Kanye West, The Weeknd e Justin Biebier, questi ultimi due, tra l’altro, sono due ex fidanzati di Selena Gomez. Benny Blanco ha ricevuto diversi riconoscimenti durante la sua carriera, come il Premio Hal David Stralight 2013 dalla Songwriters Hall Of Fame, ha vinto per ben cinque volte il primario del Songwriter Of The Year BMI e inoltre ha anche trionfato nella categoria “produttore dell’anno” agli iHeartRadio Music Awards 2017.

Tutti gli ex di Selena Gomez

Come abbiamo appena visto, Selena Gomez non è più single. La cantautrice e imprenditrice statunitense ha un nuovo fidanzato, il cantautore e rapper Benny Blanco. La loro relazione sarebbe nata qualche mese fa, nonostante i due si conoscano da diverso tempo, dal 2019, quando hanno inciso insieme il brano “I can’t get enough”. Benny Blanco è molto amico di Justin Bieber, uno degli ex fidanzati di Selena Gomez. I due si sono frequentati a intermittenza tra il 2011 e il 2018. La loro storia è terminata quattro mesi prima che Bieber annunciasse il fidanzamento con Hailey Baldwin, poi divenuta sua moglie. Celebre anche la relazione tra Selena Gomez e il cantautore e attore The Weeknd. Vedremo se con Benny Blanco per Selena Gomez sarà finalmente la volta giusta.

