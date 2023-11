Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbanese stanno insieme? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Sonia Bruganelli, è Antonino Spinalbanese il suo nuovo fidanzato? L’ex moglie di Paolo Bonolis non smentisce il gossip

Da qualche settimana stanno circolando alcune voci secondo le quali l’ex moglie del conduttore televisivo Paolo Bonolis e l’ex fidanzato di Belen Rodriguez, il parrucchiere Antonino Spinalbanese, si stanno frequentando. Qualche settimana fa l’ex opinionista del Grande Fratello ha incontrato Antonino per lavoro, facendo, tra l’altro, anche dare dal parrucchiere una spuntatina ai capelli del figlio Davide, il quale era con lei. Con Antonino Spinalbanese c’era anche la piccola Luna, la figlia avuta da Belen Rodriguez. Sonia e Antonino hanno cominciato a scriversi sui social, probabilmente tra i due c’è un progetto lavorativo in vista, anche se molti hanno cominciato a pensare che in realtà possa esserci qualcosa di più. Nelle ultime ore, l’ex opinionista del Grande Fratello ha parlato del rapporto con Spinalbanese in una intervista a Turchesando. Queste le parole di Sonia Bruganelli: “è stato creato anche un gruppo e lo chiamano ‘gli spinelli’, non è molto carino ma questa cosa fa ridere. No ragazzi, lui è un grandissimo amico. Noi abbiamo collaborato e lo stiamo facendo ancora oggi a livello lavorativo e io veramente devo dire che quando vado a Milano sono molto felice di incontrare sia lui che la piccola Luna che è davvero meravigliosa. Lui mi piace come ragazzo e come persona. Veramente è uno dei pochi uomini con cui non riesco mai a pagare, che sia per una cena o un caffè, anche quando si esce in gruppo. Paga sempre lui. Non c’è nulla da fare lui è molto gentile, è una bravissima persona. Non smentiamo perché fa sempre curriculum una relazione con Antonino. Chi lo sa, a oggi è un amico ma chi vivrà vedrà.” Insomma staremo a vedere, ma del resto, se sono rose fioriranno.

Sonia Bruganelli su Cesara Buonamici

Nella scorsa edizione del Grande Fratello nel ruolo di opinionista c’era Sonia Bruganelli, mentre in questa nuova edizione troviamo la giornalista del Tg 5 Cesara Buonamici. Durante l’intervista, l’ex moglie di Paolo Bonolis ha voluto esprimere anche il suo pensiero in merito a Cesara al Grande Fratello. Ecco cosa ha detto: “non so se sia un pesce fuor d’acqua. Però lei mi sembra che lì sia stata messa in ostaggio e che non vede l’ora che finisca, che il suo obiettivo sia quello di uscirne il più possibile pulita. Io invece ho seguito tutte le edizioni del reality, tant’è che mi sono laureata con una tesi sul Grande Fratello. Io mi divertivo durante il reality perché lanciavo il sasso per vedere le loro reazioni. Molte volte si presentavano le reazioni che mi immaginavo.”

