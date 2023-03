Entrevìas 2 su Netflix: il cast della serie

La seconda stagione di Entrevìas 2 è disponibile su Netflix, dopo il grande successo ottenuto in Spagna. Scopriamo insieme quali sono i personaggi della serie e da quali nomi è composto il cast.

Entrevìas 2: il cast della serie

La seconda stagione di Entrevìas è ufficialmente disponibile su Netflix, a partire dal 1 marzo 2023. I fan della serie potranno vedere come continueranno le avventure dei protagonisti, in un nuovo capitolo ricco di colpi di scena molto avvincenti. I tempi di attesa per la seconda stagione si sono accorciati notevolmente grazie al fatto che Telecinco, canale di Mediaset Spagna, ha deciso di mandare in onda il secondo capitolo subito dopo il primo, visto il successo ottenuto. Essendo già andata in onda in Spagna, la serie tv aveva bisogno solo di essere doppiata in italiano, per questo ora è già disponibile sulla piattaforma di streaming. Nelle otto puntate di questa nuova stagione, il temerario nonno Tirso Abantos, che continua ad essere disposto a tutto per proteggere la sua nipotina, si ritroverà a dover combattere ancora contro gang e malviventi, questa volta collaborando in segreto con le forze dell’ordine. Nella seconda stagione della serie ideata da David Bermejo, si tornerà a parlare delle vicende di Tirso e anche dell’amore travagliato e impossibile tra Irene e Nelson. Scopriamo insieme quali sono i personaggi che vedremo in questo nuovo capitolo e quali sono i nomi che compongono il cast della serie tv.

Rispetto alla prima stagione, i cast di Entrevìas 2 subirà pochissime variazione. Al timone della serie continua ad esserci José Coronado, che veste i panni del temerario nonno Tirso Abantos. Al suo fianco Nona Sobo, che interpreta Irene, e Maria Molins, l’attrice che ha il ruolo della mamma Jimena Abantos, figlia di Tirso. Presenti anche Felipe Londono, che interpreta il ruolo di Nelson, e Luis Zahera, che interpreta il ruolo del braccio destro del nonno, Ezequiel. La new entry di questa seconda stagione è Jordi Sanchez, che interpreterà il ruolo di Guillermo Salgado.

Entrevìas 2: le anticipazioni

La seconda stagione di Entrevìas tratterà degli argomenti ancora più complicati e sicuramente importanti. Si parlerà di Irene, che lascia improvvisamente la casa del nonno per poi tornarci in circostanze decisamente sospette. Nel corso della seconda stagione si scoprirà che la giovane ha subito uno stupro e suo nonno sarà determinato a smascherare il colpevole per farlo arrestare. Il temerario nonno Tirso sta collaborando segretamente con le forze dell’ordine e di conseguenza i suoi rapporti con la polizia sono sempre più stretti. Ezequiel sarà sempre pronto ad aiutarlo, mentre lui continuerà ad incastrare i delinquenti. Intanto, Jimena, figlia di Tirso e mamma di Irene, cercherà in tutti i modi di salvare il quartiere, mettendosi tutti contro. La storia d’amore tra Irene e Nelson sarà sempre in bilico tra il possibile e l’impossibile, con un sentimento che continua anche se la giovane cerca di allontanare il ragazzo che ama, scoprendo anche che ha commesso dei crimini molto pericolosi. Trovate la seconda stagione già disponibile su Netflix.