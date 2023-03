La seconda stagione di Entrevìas, dopo il grande successo ottenuto in Spagna, è finalmente disponibile anche in Italia. Gli spettatori potranno continuare a seguire le vicende del nonno Tirso, pronto a tutto per difendere e proteggere la sua amata nipotina.

Entrevìas 2: dove vederlo

La seconda stagione di Entrevìas è finalmente disponibile anche in Italia. La prima stagione di questa amata serie tv è andata in onda sul canale Telecinco di Mediaset Spagna e ha ottenuto un successo così grande nella patria che la seconda stagione è stata subito mandata in onda. Il popolo spagnolo si è appassionato moltissimo a questa storia e il 20 maggio 2022 Netflix ha reso disponibile il primo capitolo. Dal 1 marzo 2023 è ufficialmente disponibile anche la seconda stagione su Netflix, per la gioia di tutti i fan della serie. I temi di attesa si sono accorciati notevolmente grazie al fatto che la serie è stata mandata già in onda in Spagna e di conseguenza l’unico procedimento che mancava per renderla disponibile anche nel nostro Paese era il fatto di doppiare in italiano le puntate. La serie tv, ideata da David Bermejo, è formata da otto episodi, tutti ricchi di colpi di scena e molto avvincenti. In Spagna la seconda stagione è andata in onda subito dopo la prima, dal 29 marzo al 17 maggio 2022 e pochi giorni dopo la serie è finita anche sulla piattaforma di streaming, dove pochi giorni fa è uscito anche il secondo capitolo. Il temerario nonno Tirso Abantos, disposto a tutto per proteggere la sua amata nipotina, è pronto a tornare a combattere contro gang e malviventi nel quartiere malfamato di Madrid, ma avrà anche altri obiettivi, mentre decide di collaborare con le forze dell’ordine. Si parlerà anche dell’amore tra Irene e Nelson, così tormentato e impossibile da essere particolarmente amato dal pubblico. Questa nuova stagione, disponibile su Netflix, promette grandi novità e grandi colpi di scena, che terranno gli spettatori incollati al piccolo schermo.

Entrevìas 2: di cosa parla

I temi affrontati durante la seconda stagione di Entrevìas saranno ancora più impegnativi e complicati. Irene lascia improvvisamente la casa di suo nonno, per poi tornare in circostanze sospette. Negli episodi si scoprirà che la ragazza ha subito una violenza sessuale e suo nonno sarà sempre più determinato a scoprire, smascherare e far arrestare il colpevole dello stupro. Tirso ha stretto dei rapporti molto solidi con la polizia, perché ha deciso di collaborare segretamente con le forze dell’ordine. Con l’aiuto di Ezequiel, il nonno continua ad incastrare i delinquenti, mentre la figlia Jimena, madre di Irene, si impegna sempre di più per cercare di salvare il quartiere, mettendosi contro tutto. Intanto, si parlerà anche dell’amore tra Irene e Nelson, che sembra non essersi mai spento. Un sentimento travolgente che continua anche se la ragazza ha cercato in tutti i modi di allontanarsi da lui. In questa stagione la giovane scoprirà che il ragazzo di cui si è innamorata, in passato si è macchiato di crimini molto gravi e pericolosi.