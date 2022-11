Enola Holmes 2 è un film del 2022 diretto da Harry Bradbeer. Tratta dalla serie di romanzi The Enola Holmes Mysteries di Nancy Springer, la pellicola è il sequel di Enola Holmes, uscito nel 2020 e diretto dal medesimo regista.

Ispirato allo sciopero delle fiammiferaie del 1888, il film ha come protagonista la star di Stranger Things, Millie Bobby Brown, nel ruolo di Enola Holmes.

Enola Holmes 2: dove vedere il film?

Il sequel del grande successo del 2020 è disponibile dal 4 novembre 2022 sulla piattaforma streaming di Netflix. Solamente chi ha sottoscritto un abbonamento, dunque, avrà la possibilità di prenderne visione.

La trama del film: di che cosa parla Enola Holmes 2?

Dopo avere risolto il suo primo caso con grande maestria, la giovane Enola Holmes decide di seguire le orme del fratello detective Sherlock Holmes (interpretato da Henry Cavill), senza però riuscire a ottenere il medesimo successo.

La nuova avventura della giovane ragazza comincia dopo l’arrivo di una richiesta da parte di una ragazza di nome Bessie, operaia all’interno di una fabbrica di fiammiferi. Quest’ultima, infatti, decide di assumere Enola per riuscire a ritrovare la sorella scomparsa di nome Sarah Chapman. Nel giro di poco tempo, però, Enola si ritrova coinvolta in un pericoloso inseguimento in giro per la città di Londra.

Diventata una detective di professione come il suo famigerato fratello, Enola Holmes si imbarca nel suo primo caso ufficiale, che consiste nel ritrovare una ragazza scomparsa, mentre le scintille di una pericolosa congiura alimentano un mistero che per essere risolto richiede l’aiuto degli amici e dello stesso Sherlock.

Queste le parole ufficiali rilasciate da Netflix in occasione dell’uscita del secondo capitolo diretto da Bradbeer.

Tra misteri, segreti svelati e fughe in giro per la città, riuscirà Enola a risolvere il caso?

Il cast di Enola Holmes 2

A recitare nel secondo capitolo investigativo un cast eccezionale:

Millie Bobby Brown : Enola Holmes

: Enola Holmes Henry Cavill : Sherlock Holmes

: Sherlock Holmes Louis Partridge: Visconte Tewkesbury

Adeel Akhtar: Lestrade

Susie Wokoma: Edith

Helena Bonham Carter : Eudoria Holmes

: Eudoria Holmes David Thewlis: Grail

Serrana Su-Ling Bliss: Bessie Chapman

Sharon Duncan-Brewster: Mira Troy

Sofia Stavrinou: Enola Holmes da bambina

John Parshall: Sherlock Holmes da giovane

Himesh Patel: Dott.Watson

Hannah Dood: Sarah Chapman/Cicely

Abbie Hern: Mae

Roisin Monaghan: Hilda Lyon

Gabriel Tierney: William Lyon

David Westhead: Henry Lyon

Catriona Chandler: Agatha Gowerdale

Tim McMullan: Charles McIntyre

Lee Boardman: Bill Crouch

Elizabeth Hill: Cliente donna

Tra i volti più noti di Enola Holmes sicuramente spiccano quelli di Millie Bobby Brown, una delle star di Stranger Things, e quello di Henry Cavill, famoso per avere vestito i panni di Superman, di Geralt di Rivia in The Witcher e tanti altri progetti cinematografici. Insieme a loro, però, è doveroso cita anche Helena Bonham Carter, che nella pellicola veste i panni della madre della protagonista. L’attrice hollywoodiana è nota soprattutto per essere stata Bellatrix Lestrange nella saga di Harry Potter e per i numerosi ruoli che ha intepretato nei film di Tim Burton: Alice in Wonderland, La fabbrica di cioccolato, Sweeney Todd e così via.

Enola Holmes 2 è su Netflix dal 4 novembre 2022: l’avventura continua.