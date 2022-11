Millie Bobbie Brown, amata da tutti per il suo ruolo in Stanger Things, è una stella in ascesa del mondo dello spettacolo internazionale.

Quello di Millie Bobby Brown è uno dei volti che si sta affermando di più sulla scena dello spettacolo sia cinematografico che televisivo internazionale.

Millie Bobby Brown: biografia e carriera

La giovane attrice britannica è nata il 19 febbraio 2004 a Marbella, in Spagna, dove però ha vissuto solo per i primi anni di vita con i genitori (Kelly e Robert Brown) per poi trasferirsi nel Regno Unito a soli quattro anni, per la precisione a Bournemouth.

La sua famiglia si è poi stabilita in Florida, ad Orlando, nel 2011, dove Millie Bobby Brown ha cominciato a studiare recitazione, facendosi subito notare per il suo talento.

Il punto di svolta vero e proprio nella sua carriera è datato 2013, quando cioè ottiene il ruolo di Alice nella serie tv Once upon a time in wonderland, ovvero lo spin-off di Once upon a time. Comincia così a far parlare di sé a livelli più alti, quando nel 2016 viene scelta da Netflix per Stranger Things e per il ruolo di Undici.

La serie ha un enorme successo, arrivando a essere rinnovata anno dopo anno, e consacra la giovane attrice alla fama mondiale, al punto che il Times la nomina nella lista delle 100 persone più influenti al mondo nel 2018. A seguito di questo, Millie Bobby Brown è stata anche nominata ambasciatrice dell’Unicef ed è la persona più giovane ad aver mai ricevuto tale incarico.

Millie Bobby Brown: famiglia e relazioni

Per quanto riguarda la famiglia di Millie Bobby Brown, sappiamo che ha tre fratelli: i maggiori sono Charlie Paige e la minore, una sorella, è Ava.

Dal punto di vista delle relazioni sentimentali, pur non dovendo perdere di vista la giovane età dell’attrice, sappiamo che quest’ultima ha avuto una storia con Joseph Robinson, un giocatore di rugby, e Jacob Sartorius, un cantante.

Dal 2021 è invece dichiaratamente fidanzata con Jake Bongiovi, figlio del più che celebre Jon Bon Jovi. In passato si è speculato anche su un suo possibile flirt con il collega Louis Partridge con cui ha lavorato sul set di Enola Holmes, ma l’attrice è subito intervenuta a spegnere i pettegolezzi: il film l’ha certamente unita a Louis, ma in senso puramente amichevole. I due hanno un ottimo rapporto d’amicizia, ragion per cui li si vede spesso sui social assieme.

Su Instagram, d’altro canto, Millie Bobby Brown conteggia quasi 60 milioni di followers! Una cifra esorbitante di fan che la segue attivamente in tutti i suoi successi di carriera, da ultimo il coinvolgimento come protagonista nella serie di film Netflix dedicati all’adattamento cinematografico dei libri su Enola Holmes. La carriera della giovane è dunque più che promettente se si guarda a quanto già ottenuto in così poco tempo!

Una curiosità su di lei: alla nascita Millie ha avuto problemi di udito gravi, che l’hanno portata oggi a svilippare un’ipoacusia, per quanto leggera, a un orecchio. Infine, Millie è anche una vera e propria imprenditrice: nel 2019 ha lanciato la sua linea di cosmetici vegani, bio e cruelty free chiama Florence by Mills.