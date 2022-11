Emma Probert è un’eroina di Scotland Yard, una guardia del corpo reale e una confidente della principessa Kate Middleton. Una storia che sembra presa da un romanzo, piena di grandi emozioni.

Emma Probert: la guardia del corpo di Kate Middleton

È stata ufficialmente nominata membro del Royal Victorian Order, l’ordine cavalleresco dinastico istituito nel 1896 dalla regina Vittoria. Si tratta di un riconoscimento al personale che si distingue durante il servizio alle dipendenze della monarchia britannica. Un grande orgoglio, il coronamento di una carriera meravigliosa e di una vita degna di un romanzo. Emma Probert, sergente di Scotland Yard, fa parte della Royal Protection Unit che è stata assegnata alla principessa Kate Middleton nel 2010.

È sempre stata molto fedele all’ex duchessa di Cambridge, tanto da diventare una sua amata confidente. Emma Probert, che oggi ha 50 anni, si è subito fatta notare quando era solo un’agente di Scotland Yard, nel terribile 7 luglio 2005, il giorno dei quattro attacchi suicidi commessi da terroristi islamici a Londra, sui mezzi pubblici, durante l’orario di punta. La donna è stata una delle prime agenti ad intervenire aiutando dopo l’esplosione di un autobus a due piani a Tavistock Square, che ha ucciso tredici persone.

Per aver dimostrato questo coraggio, è stata ritenuta adatta a proteggere i membri della famiglia reale. All’inizio è stata assegnata alle figlie del principe Andrea, Beatrice e Eugenie, ma poi hanno deciso di affidarle maggiore responsabilità, in qualità di guardia del corpo della futura regina consorte, che ha accompagnato in auto anche il giorno delle nozze. Emma Probert è esperta di arti marziali e porta sempre con sé una pistola Glock da 9 mm e da un taser. È stata criticata perché ha portato le armi anche al battesimo della principessa Charlotte.

Il rapporto con Kate Middleton

Emma Probert ha un’altra dote, ovvero la capacità di non farsi notare troppo quando accompagna i reali. È sempre vestita in modo da sembrare un membro della famiglia. Il suo rapporto con Kate Middleton è ottimo. La principessa del Galles si è molto affezionata a lei e si fida in modo particolare, tanto da farla diventare la sua confidente, come lo era Angela Kelly per la Regina Elisabetta. Ad accomunarle anche il fatto che prima di entrare a Scotland Yard, la sergente era una hostess di volo, proprio come la madre di Kate, Carole Middleton. Emma Probert è vedova e ha un figlio. Nel 2009 ha visto morire davanti a lei il marito Michael Probert, driver della Metropolitan Police di Londra, in un incidente di scii avvenuto sulle Alpi francesi. Dopo questo evento drammatico si è completamente dedicata al lavoro. Nel 2012, un anno dopo essere stata scelta come guardia del corpo di Kate Middleton, ha annunciato di essere incinta. La duchessa ha accolto con grande gioia questa notizia. Alla cerimonia di assegnazione del cavalierato, che le è stato assegnato dal principe William, ha scelto di concedersi un look particolare, che sul lavoro non sarebbe appropriato, ovvero un abito bianco a ricami neri, una giacchetta avvitata e un cappellino fascinator, come quelli che indossano le dame reali. Ha sfoggiato anche un sorriso pieno di soddisfazione e di felicità, grazie al suo lavoro, che ama molto.