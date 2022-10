Regina Elisabetta, con chi vivono i suoi cani

I due cani della Regina Elisabetta, Muick e Sandy, regalati alla sovrana dopo la morte del principe Filippo, stanno bene. I due corgi stanno vivendo la loro nuova vita dopo la morte della sovrana e dopo essere stati presenti anche al suo funerale.

La nuova vita dei cani della Regina Elisabetta

Muick e Sandy sono gli ultimi due corgi della Regina Elisabetta, scomparsa lo scorso 8 settembre. Le erano stati regalati dopo la morte del principe Filippo. I due cani sono rimasti con lei fino alla fine, a farle compagnia anche nei suoi ultimi momenti di vita al castello di Windsor. Hanno vigilato su di lei fedelmente, fino all’ultimo momento. Erano inseparabili compagni di vita, seguivano la sovrana ovunque, con grande amore.

Nei suoi 70 anni di regno, la Regina Elisabetta ha avuto almeno trenta corgi. Di questi, Muick le è stato regalato da suo figlio Andrew, insieme ad un altro cucciolo di nome Fergus. Quest’ultimo, purtroppo, è morto dopo appena tre mesi. Dopo questo triste avvenimento, la principessa Beatrice le ha subito regalato un altro corgi, che è stato chiamato Sandy. I due cani e la sovrana erano davvero inseparabili, tanto che sono stati presenti anche nel giorno dei funerali.

Tutti si sono chiesti come stanno e quale sia la loro vita senza la Regina al loro fianco.

Con chi vivono i cani della Regina

I corgi della Regina Elisabetta stanno bene. Sono queste le ultime notizie date da Sarah Ferguson, ex moglie del principe Andrea, a cui sono stati affidati. La duchessa di York ha assicurato che i due cani si sono perfettamente adattati alla loro nuova vita con lei nel Norfolk e stanno molto bene. Muick e Sandy vanno molto d’accordo con i 5 terrier che Sarah Ferguson condivide con il principe Andrew. Anche il principe William ha voluto rassicurare tutti i fan dei due cagnolini, che erano molto preoccupati all’idea che potessero sentirsi soli dopo la perdita della loro amata padrona. “Li ho visti l’altro giorno, questo mi ha reso piuttosto triste. Saranno tenuti bene” ha dichiarato il principe William dopo la morte della Regina Elisabetta. “Sono due corgi molto amichevoli, continueranno ad essere viziatissimi, ne sono sicuro” ha raccontato il nuovo principe di Galles. La Regina, prima della sua morte, aveva già pensato a tutto. Il principe Andrea aveva promesso che si sarebbe preso cura di Sandy e Muick con grande amore. Lui vive con la ex moglie Sarah Ferguson nella Royal Lodge, una dimora a pochi chilometri dal castello di Windsor, dove i numerosi cani della coppia hanno tanto spazio per stare all’aria aperta. Anche la principessa Anna, che vive nella tenuta di Gatcombe Park, si è offerta di dare una mano. La Regina, infatti, non possedeva solo Muick e Sandy, che erano gli ultimi arrivati, ma anche un dorgi chiamato Candy e un cocker spaniel chiamato Lissy, che ora vivono felici proprio con la principessa, che è davvero innamorata degli animali, tanto quanto sua madre, e sicuramente saprà prendersi cura di loro con tutto l’amore possibile.