Quanto costa l’abito Mango di Kate Middleton

Il vestito di Mango, indossato dalla principessa Kate Middleton ad un evento, ha ottenuto un grande successo. Tutte coloro che sono in cerca d’ispirazione in fatto di tendenze moda Inverno 2023 non possono perdere questo meraviglioso abito.

L’abito Mango indossato da Kate Middleton

Kate Middleton non è solo una meravigliosa principessa, ma anche una vera icona di stile. Le donne in cerca d’ispirazione per quanto riguarda le tendenze moda per l’inverno 2023 dovrebbero andare a dare un’occhiata al profilo Instagram del principe e la principessa di Galles, da cui è arrivata una straordinaria lezione di stile royal. La moglie del principe William ha sfoggiato un abito che ha conquistato tutti, firmato Mango. È vero che la principessa lo ha indossato durante un evento istituzionale, ma il contesto amichevole ha reso il look di Kate Middleton davvero stupefacente, proprio per via della sua grande semplicità.

Lo styling è curato in modo impeccabile ed essenziale, grazie alla scelta di un marchio democratico e a prova di budget, un po’ più accessibile rispetto ai soliti abiti. Il vestito midi a coste di Kate Middleton è firmato Mango ed è stato sfoggiato dalla principessa in occasione della visita presso la sede della Maternal Mental Health Alliance, dove la futura regina consorte ha incontrato donne madri per conoscere le loro storie e le loro esperienze in ambito di maternità e salute mentale.

Con un’intensa tonalità verde oliva, tendente alla sfumatura in stile military, il vestito Mango di Kate Middleton presenta una trama a coste che va dall’altezza del petto in giù, fino all’orlo inferiore. Il colletto richiama lo stesso motivo. Questo abito piace proprio perché cinge ed esalta la silhouette e risulta davvero molto versatile, con uno stile aderente, ma non troppo attillato. La lunghezza midi lo rende perfetto sia di giorno che di sera, abbinandolo alle giuste tipologie di calzature.

Vestito di Kate Middleton: come indossarlo

Per copiare il look di Kate Middleton in modo corretto è importante amare lo styling monocromatico. La principessa di Galles ha abbinato il suo vestito verde a coste con la sua calzatura preferita in assoluto, ovvero la décolleté a punta con il tacco stiletto. Ha scelto di abbinare tono su tono, rendendo il look ancora più perfetto. Le décolleté si abbinano perfettamente in questo modo, creando un look finale davvero molto chic, elegante ed en pendant. Le tendenze moda inverno 2023 invitano ad ispirarsi a questo stile royal, cercando di adattarlo in chiave casual. Questo look, infatti, può essere perfetto in ogni occasione, l’importante è sapere come sfoggiarlo. Questo vestito Mango di Kate Middleton può essere indossato anche di giorno, magari con degli stivali urban, per ottenere un risultato finale davvero molto alla moda e molto casual, nonostante l’abito sia molto chic. Le donne che preferiscono mantenere un approccio più sofisticato ed elegante, possono scegliere delle décolleté con tacco a blocco, con la punta pronunciata oppure arrotondata. Si tratta del giusto compromesso tra eleganza e praticità, per uno stile royal ma molto versatile. Il prezzo dell’abito è 39,99 euro.