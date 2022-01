Intervistata da Maria De Filippi Emma Marrone si è raccontata a cuore aperto rivelando quali siano stati gli importanti traguardi da lei raggiunti finora e quali siano le cose a cui aspira ancora oggi che ha raggiunto il successo e la felicità.

Emma Marrone: i traguardi

Oggi Emma Marrone è una delle cantanti più famose e amate del panorama italiano. Intervistata dall’amica e mentore Maria De Filippi, la cantante ha confessato di non essersi aspettata il successo raggiunto fino ad ora e di come la sua vita, dopo oltre 10 anni nel mondo della musica, sia radicalmente cambiata.

“Ho finalmente comprato una casa tutta mia a Roma. Sono arrivata in questa città 12 anni fa, con un treno notte, per fare un provino ad Amici.

Nessuno pensava che mi avresti presa, e invece… Ero una ragazza del sud, con dietro tre vestiti in croce, che stava andando a fare un provino e che alla fine ha incontrato una signora bionda che le ha svoltato la vita. In sintesi: una casa ce l’ho, una famiglia pure. Sono una ragazza in gamba. Mi basta un fidanzato sano di mente e siamo a posto”, ha affermato. La cantante riuscirà a trovare l’amore? Maria De Filippi l’ha rassicurata, ma da tempo Emma risulta essere single.

Emma Marrone: il fidanzato

Dopo un’importante storia con Stefano De Martino (nata mentre erano a Amici) Emma Marrone è sempre stata estremamente riservata sulla sua vita privata e, in seguito, ha preferito non presentare pubblicamente i suoi partner. La scorsa estate la cantante è stata più volte avvistata in compagnia di Nikolai Danielsen, ex pugile e modello. I due non hanno mai confermato la liaison.

Emma Marrone: i flirt

Precedentemente alla cantante sono stati attribuiti innumerevoli e presunti flirt, come quello con Marco Bocci e quello con Borriello (mai confermati). Il 2022 regalerà alla cantante un nuovo amore?