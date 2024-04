Il matrimonio tra Katia Follesa e Angelo Pisano è giunto al capolinea dopo 25 anni. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Katia Follesa e Angelo Pisani, matrimonio al capolinea? L’indiscrezione

La storia d’amore tra Katia Follesa e Angelo Pisani, durata per 25 anni, a quanto pare è giunta al capolinea, e già da diverso tempo. E’ Oggi a rivelare la fine della relazione, con la stessa comica che aveva detto che la loro storia era cambiata. Nonostante non ci sia ancora la conferma ufficiale da parte dei diretti interessati circa la fine della loro storia, pare proprio che l’amore sia finito, ma non l’affetto. Inoltre pare che i due continueranno comunque a lavorare insieme. Nel corso di una intervista di Katia Follesa per il Corriere della Sera, si era capito che qualcosa nella loro storia era cambiato. Ecco cosa aveva detto Katia: “c’è chi ha le stanze separate, noi abbiamo le case separate. Nel senso che da qualche tempo abbiamo un altro appartamento che viviamo come un posto in cui uno o l’altro può andare quando ne ha bisogno. Non stiamo vivendo la fine di una storia, ma la sua mutazione. Ne abbiamo parlato anche con nostra figlia, Agata, spiegandole che non sarebbe venuta meno la nostra quotidianità ma si sarebbe aggiunta questa dimensione.” Katia e Angelo, come detto, continueranno a lavorare insieme, oltre che a crescere l’adorata figlia Agata.

Katia Follesa e Angelo Pisani: la storia d’amore

Come abbiamo appena visto, pare sia giunta al capolinea la storia d’amore tra i duce comici, Katia Follesa e Angelo Pisani. I due hanno fatto coppia dal 2006, anche se non sono mai arrivati al matrimonio. Nel 2010 è nata Agata, che oggi ha quindi 14 anni. Ecco cosa aveva rivelato qualche anno fa la Follesa al settimanale Intimità: “continuava a prendermi e a lasciarmi, tanto che a un certo punto mi è venuto in mente di cambiare casa, numero di telefono, tutto, per evitare che tornasse a cercarmi per poi lasciarmi.” Katia ha detto che all’epoca Angelo era focalizzato sulla carriera e che non era alla ricerca di una relazione stabile, ma alla fine è tornato da lei per restare, quando ha capito che era la donna della sua vita. Katia Follesa e Angelo Pisani avevano anche raccontato gli alti e bassi della loro relazione nel libro autobiografico “Diciamoci tutto (al massimo ci lasciamo)”. Nel libro scrivevano che raramente si possono incontrare persone felici e innamorate dopo venti anni, e che di solito si tende o a prendere strade differenti oppure a scendere a compromessi, usando magari l’ironia, al fine di saper ridere dei difetti del partner. Come detto ancora non c’è l’ufficialità della fine della loro storia, nessuno dei due diretti interessati ha detto nulla a riguardo. L’unica cosa certa è che continueranno a lavorare insieme.

