Emily Pellegrini è una modella creata dall’intelligenza artificiale. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più su di lei.

Emily Pellegrini, chi è la modella creata dall’intelligenza artificiale

Emily Pellegrini è una bellissima modella e influencer che sta spopolando su Instagram e ha già fatto “innamorare” tantissimi personaggi famosi, in particolari molti calciatori. In ciò non ci sarebbe in realtà nulla di strano se non che Emily nella realtà non esiste, è infatti frutto dell’intelligenza artificiale. L’ideatrice della modella è stata intervistata dal Daily Mail. Queste sono state le sue parole: “ho chiesto a Chat GPT quale fosse la ragazza dei sogni dell’uomo medio e ha risposto: con capelli castani lunghi e gambe lunghe, quindi gli ho detto di crearla esattamente in quel modo. L’obiettivo era di renderla simpatica e attraente. Volevo mantenerla il più reale possibile.” La stessa sviluppatrice ha poi ammesso di essere riuscita a guadagnare 10mila dollari a settimana grazie alla finta modella. Su Instagram Emily Pellegrini ha già ben 160mila follower. L’età della modella, ovviamente finta anche questa, è di 23 anni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emily Pellegrini (@emilypellegrini)

Emily Pellegrini: l’influencer virtuale che ha fatto innamorare i calciatori

Come abbiamo appena visto, la modella e influencer Emily Pellegrini è in realtà stata creata esclusivamente con l’intelligenza artificiale. Emily sembra però talmente vera che infatti ha tratto in inganno diversi personaggi famosi, in particolare diversi calciatori, oltre a miliardari, lottatori di MMA e tennisti. La creatrice ha infatti rivelato che in molti erano convinti che Emily fosse reale e le hanno chiesto di uscire. Il Daily Mail ha pubblicato una chat con un calciatore tedesco, di cui per privacy non si conosce il nome: “come è possibile che una donna così bella non abbia un ragazzo?” ha chiesto il calciatore tedesco. Emily ha risposto così: “non so hi hi hi”, aggiungendo una emoticon e un cuoricino. Il calciatore allora insiste chiedendole se può trovarla su WhatsApp, ma la modella gli risponde che usa solamente Instagram e Fanvue. Fanvue è una piattaforma molto simile a OnlyFans, dove vengono pubblicati dei contenuti erotici da parte di donne virtuali in cambio di denaro. Il calciatore tedesco non è stato l’unico a mettersi in contatto con Emily, tra i suoi ammiratori ci sarebbe anche un amico di Cristiano Ronaldo. In molto, convinti che Emily fosse una persona in carne e ossa, l’hanno anche invitata a Dubai, per conoscerla e portarla a cena nei migliori ristoranti. Insomma Emily Pellegrini ha davvero fatto innamorare molti personaggi famosi, in effetti è stata realizzata talmente bene che si fa davvero fatica a capire che in realtà Emily non è altro che una creazione dell’intelligenza artificiale. Su Instagram i follower di Emily sono sicuramente destinati a salire e probabilmente nel corso del tempo di ragazze come Emily ne vedremo sempre di più.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

E se vi dicessimo quanto guadagnano gli influencer con un post su Instagram?

Noemi eccita i fan: la foto bollente si Instagram per gli auguri di buon anno con il marito