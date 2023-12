Quante volte vi siete domandati quanto guadagnano realmente gli influencer con un singolo post su Instagram? La risposta vi sorprenderà. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Quanto guadagnano gli influencer con un post su Instagram: ecco tutta la verità

Il guadagno degli influencer con un post su Instagram varia enormemente e dipende da diversi fattori. Tra questi rientrano il numero di follower, il tasso di coinvolgimento e la nicchia di riferimento. Prima di tutto, però, per scoprire quanto guadagnano occorre esaminare le varie tipologie di influencer:

nano-influencer (meno di 1000 follower) può guadagnare dai 100 ai 300 euro ogni singolo post;

(meno di 1000 follower) può guadagnare dai 100 ai 300 euro ogni singolo post; micro-infuencer (1.000 – 10.000 follower) può guadagnare dai 300 agli 800 euro ogni singolo post;

(1.000 – 10.000 follower) può guadagnare dai 300 agli 800 euro ogni singolo post; influencer di medio livello (10.000 – 100.000 follower) può guadagnare dai 850 ai 4.000 euro ogni singolo post;

(10.000 – 100.000 follower) può guadagnare dai 850 ai 4.000 euro ogni singolo post; macro-influencer (100.000 – 1.000.000 di follower) può guadagnare dai 4000 agli 8000 euro ogni singolo post;

(100.000 – 1.000.000 di follower) può guadagnare dai 4000 agli 8000 euro ogni singolo post; mega-influencer (1.000.000+ di follower) può guadagnare dagli 8000 ai 20.000 euro ogni singolo post;

Naturalmente, il guadagno può variare a seconda del settore, delle partnership che instaurano con i brand, dei vari contratti delle specifiche campagne promozionali, e soprattutto la capacità dell’influencer di negoziare le tariffe. Gli influencer possono ottenere un guadagno extra anche attraverso il marketing di affiliazione, le linee di prodotti, le apparizioni a pagamento ed altre iniziative. E’ incredibile e quasi difficile da credere che un influencer possa guadagnare cifre così alte con semplice “click”. La facilità con cui possono ottenere queste entrate attraverso un singolo post è sorprendente. Recentemente anche Antonella Fiordelisi, che sul suo canale Instagram vanta di oltre 1 milioni di follower, ha svelato il suo guadagno. In occasione di un’intervista a Mattino 5, l’influencer ha raccontato che per un post sponsorizzato sui social ottiene circa 5mila euro.

Quanto guadagnano gli influencer su Facebook, Tik Tok e Youtube

Oltre ad Instagram, gli influencer vantano di guadagni significativi anche attraverso altre piattaforme social come Facebook, Tik Tok e Youtube. Tra queste, Youtube emerge come una delle principali fonti di compensi, offrendo agli influencer la possibilità di raggiungere cifre a dir poco stellari. In particolare, per gli influencer con numerosi follower, ogni singolo video può arrivare anche ad un guadagno di oltre 80.000 euro. Instagram si classifica al secondo posto per quanto riguarda i guadagni degli influencer, mentre Tik Tok si aggiudica il terzo posto. Facebook invece, sebbene permetta agli influencer comunque di guadagnare, solitamente presenta compensi inferiori rispetto alle altre piattaforme. E voi, l’avreste mai detto?

