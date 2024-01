Noemi ha pubblicato su Instagram una foto super hot con il marito per fare gli auguri di buon anno ai suoi fan. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Noemi eccita i fan: l’augurio bollente su Instagram con il marito

La cantante romana Noemi ha voluto fare gli auguri di buon anno ai suoi fan attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo ufficiale di Instagram. Noemi ha lasciato i suoi fan senza parole, ha infatti postato una foto bollente assieme al marito, il musicista Gabriele Greco. La coppia, molto riservata, non aveva mai postato scatti simili, anzi sono davvero poche le foto rese pubbliche della coppia. La foto in questione vede la cantante abbracciata con le gambe strette alla vita del marito di fianco al letto, mentre indossa solamente una maglietta a mezze maniche e un paio di slip. Come didascalia del post Noemi ha scritto semplicemente: “Buon 2024 e buona fortuna”. La foto è stata scattata allo specchio e ha mandato in estasi i tanti fan della cantante, che non l’avevano mai vista così sexy.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vicolodellenews forum (@vicolodellenews_forum)

Noemi e la storia d’amore con Gabriele Greco

Noemi e Gabriele Greco, musicista, pianista ed insegnante di musica, e anche uno dei membri della band della stessa Noemi, stanno insieme dal 2008 e a oggi sono tra le coppie più longeve nel mondo dello spettacolo. Sono una coppia molto riservata, infatti le foto di loro due assieme sono davvero pochissime. Il 20 luglio del 2018 Noemi e Gabriele si sono sposati, dopo 10 anni di frequentazione. Alcuni anni fa, durante una intervista a Silvia Toffanin alla trasmissione “Verissimo”, Noemi aveva parlato proprio di suo marito. Queste sono state le sue parole: “mio marito c’è sempre stato, è tanto che stiamo insieme, sono più di dieci anni. È bello perché lavoriamo insieme e facciamo un sacco di viaggi insieme.” Come detto sono una coppia molto riservata, anche il loro matrimonio è stato celebrato di fronte a pochi intimi nella Capitale, per l’esattezza nella Basilica di San Lorenzo in Lucina. Per l’occasione Noemi aveva indossato un abito a fiori color champagne, firmato Atelier Emé, caratterizzato da un lungo velo a coprirle il viso, e un bouquet variopinto per dare coloro al look. I festeggiamenti del matrimonio sono proseguiti al Lian Club, un ristornate sul Lungotevere, nel quale Noemi si è anche esibita in qualche canzone romantica per il neo marito. Poco prima di convolare a nozze Noemi aveva anche espresso il desiderio di diventare un giorno mamma. Queste erano state le parole della cantante a Io Donna: “noi donne siamo nate per essere madri. Rispetto chi non vuole figli, ma per me il motivo per cui si nasce è proprio questo: le donne sono programmate per diventare mamme, e diversamente mi sembrerebbe di mancare un appuntamento importante della vita”.

