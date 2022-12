Il cast di Emily in Paris vive l'amore come sul set? C'è chi è sposata, chi fidanzata e alcuni, invece, a differenza della serie sono ancora single.

Emily in Paris ha conquistato il pubblico di Netflix in pochissimo tempo; dopo le prime due stagioni, infatti, avremo modo di vivere le nuove avventure dei protagonisti nella terza stagione, in arrivo oggi, mercoledì 21 dicembre 2022.

Tra amori, segreti, passioni e una torre Eiffel sempre romantica, sorge spontanea una domanda: qual è la vita sentimentale del cast fuori dalle telecamere?

Il cast di Emily in Paris: la vita sentimentale fuori dal set

L’amour tojours: Emily in Paris gira intorno all’amore in ogni sua forma e consistenza. Tra amori nascosti, tradimenti, nuove conoscenze e amicizie messe a rischio, l’amore coinvolge tutto il cast. Impossibile non affezionarsi agli intrighi passionali tra Emily Cooper (Lily Collins) e Chef Gabriel (Lucas Bravo), già fidanzato con Camille. La seconda stagione ci presenta anche Alfie (Lucien Laviscount) il nuovo volto che farà innamorare la protagonista con non pochi dubbi e confusione.

Emily in Paris ci racconta l’amore, ma che cosa succede dietro le quinte? I protagonisti della serie Netflix come vivono l’amore?

La protagonista, Lily Collins, è sposata da settembre 2021 con il regista Charlie McDowell. Dopo la fine di diverse storie, tra cui quella con Taylor Launter, Zac Efron, Jamie Campbell Bower, Chris Evans e Nick Jonas, Collins ha finalmente trovato l’amore della vita. I due si sono incontrati per la prima volta sul set nel 2019, durante le riprese di Gilded range e pare che da quel momento non si siano mai più lasciati.

Chef Gabriel, interpretato da Lucas Bravo, nella vita reale pare sia single. Nonostante l’enorme successo che la serie gli ha dato (difficile resistere al suo fascino), a quanto pare l’attore non ha ancora trovato l’amore e sta ancora aspettando la sua anima gemella. Lui stesso, tempo indietro, ha dichiarato di non avere un tipo ideale di donna, ma ama follemente trovare quella “connessione istantanea” che spesso si viene a creare tra due persone.

Camille Razat (la Camille della serie), è invece fidanzata. L’attrice è in coppia con il fotografo Etienne Baret dal 2017 e pare ci sia stata anche una proposta di matrimonio nel 2021. Per l’occasione, infatti, Baret ha fatto trovare sotto l’albero di Natale un meraviglioso anello di fidanzamento alla compagna: si attendono aggiornamenti sulla data delle nozze.

L’altro pretendente di Emily nella serie è Alfie, interpretato dall’affascinante Lucien Laviscount. Proprio come Lucas Bravo, anch’egli è single. Nel 2021 si era vociferato di un presunto flirt con Jesy Nelson (Little Mix), ma la notizia è sfumata nel giro di poco tempo e si è dimostrata essere una fake news.

L’attrice che interpreta la migliore amica di Emily Cooper, Mindy Chen, è Ashley Park. Sebbene nella serie-tv Mindy abbia trovato l’amore durante il corso della seconda stagione, nella vita reale l’attrice pare essere single. È una donna molto riservata e pare non essere molto incline ai paparazzi e al gossip; chissà se ci saranno aggiornamenti d’amore anche per lei.

Dal 21 dicembre 2022 avremo modo di assaporare i nuovi episodi di Emily in Paris, sperando che l’amore continui a essere il fil rouge di tutto il progetto e che possa vivere, tempo al tempo, anche fuori dal set.