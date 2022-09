Emily Cooper, protagonista di Emily in Paris, interpretata da Lily Collins, sta tornando e i suoi beauty look sono davvero di grande ispirazione. Scopriamo insieme i trucchi di bellezza dell’americana più parigina di sempre, che ha conquistato il pubblico di Netflix.

Emily in Paris 3: i beauty look di Lily Collins

Lily Collins, che interpreta Emily Cooper in Emily in Paris, è diventata una vera e propria icona di stile. Nella terza stagione della serie, la protagonista ha cambiato look in modo molto drastico. Lo ha svelato il trailer rilasciato da Netflix, che si apre proprio con la giovane americana che sceglie di sfoggiare una frangia piena e corposa. Una scelta fai da te, creata un colpo di forbici, che fa pensare che dietro ci sia un avvenimento tutto da scoprire seguendo la terza stagione della serie.

Non c’è mai pace per l’americana a Parigi che, anche in questa occasione, si dividerà tra outfit spettacolari e colorati, amori complicati, scelte di vita importanti e avventure lavorative dai risvolti inaspettati. Con tutti questi cambiamenti non si può fare altro che cambiare anche il look. Scopriamo insieme tutti i segreti di bellezza di Lily Collins in Emily in Paris 3.

Emily in Paris 3: dai capelli al rossetto sempre presente

Dal trailer sembra quasi che bastano un paio di forbici per ottenere una frangia perfetta, ma in realtà non è così. Nonostante questo Lily Collins ha stravolto il suo look in modo davvero incantevole, passando da una divisione simmetrica ad una stile molto più in linea con la vita parigina. Una frangia piena e corposa, con tanto di ciuffi laterali scalati, in abbinamento a capelli raccolti e chignon, rende il look della protagonista davvero perfetto. In questa nuova stagione della serie, inoltre, il castano della protagonista diventa ancora più leggero e luminosi. La Collins ha abituato ad una sfumatura molto più scuro, ma queste sfumature miele rendono la sua chioma perfetta, con un effetto davvero molto naturale, come se fosse schiarito dal sole. I rossetti sono un vero e proprio tratto distintivo del beauty della protagonista di Emily in Paris e sono sempre presenti, da rosati a quasi nude, passando per il classico rosso. I colori, principalmente con sottotono freddo, rendono ancora più belle le labbra dell’attrice. Per quanto riguarda il finish, viene scelto preferibilmente creamy, quindi molto luminoso ma non glossato.

Emily in Paris 3: le sopracciglia e il trucco occhi

Lily Collins ha delle sopracciglia folte, spesse, dalla forma ben definite, che creano un grande contrasto con l’incarnato della sua pelle. Non le ha mai nascoste e per Emily in Paris vengono sottolineate, pettinate e ancora più definite. Il trucco occhi di Lily Collins è molto delicato e molto leggero. Nella serie è sempre appena accennato, ma è curato nei minimi dettagli. Il perfetto make-up per bilanciare il trucco labbra, di solito intenso e di grande impatto, e per dare risalto agli occhi scuri della protagonista. Viene utilizzato in diverse occasioni l’eye-liner, per sottolineare il suo bellissimo sguardo, con una codina esterna molto leggera.