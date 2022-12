Emily in Paris 3 continuerà a seguire le vicende della meravigliosa, e molto amata, Emily, perfettamente integrata a Parigi ma continuamente alle prese con le sue sfide quotidiane. Una serie davvero molto amata e seguita, che ha conquistato tutti.

Emily in Paris 3: la trama della terza stagione

Emily e le sue avventure parigine stanno per tornare, per la grande gioia dei fan di questa serie televisiva che ha conquistato tutti. La terza stagione di Emily in Paris continuerà a seguire le vicende e le avventure della meravigliosa Emily, ormai sempre più integrata nel tessuto parigino, ma ancora e sempre alle prese con le sfide quotidiane della sua vita in Francia. La bella Emily deve affrontare la sua vita quotidiana, destreggiandosi tra nuovi amori conosciuti al corso di francese, un triangolo sentimentale che l’ha vista coinvolta insieme al suo vicino e ad una sua amica e una carriera professionale che la mette a dura prova.

Emily, interpretata da Lily Collins, è sempre determinata a trovare la propria strada e proprio per questo affronta tutto nel migliore dei modi, costi quel che costi. Alla fine della seconda stagione, la protagonista doveva decidere se seguire il percorso della sua carriera restando accendo a Madelin, interpretata da Kate Walsh, e tornando a Chicago, oppure se rimanere a Parigi, accettando una nuova sfida lavorativa, proposta da Sylvie, interpretata da Philippine Leroy-Beaulieu.

Nel suo cuore, Emily prova ancora qualcosa per Gabriel, interpretato da Lucas Bravo, ma quest’ultimo è di nuovo legato a Camille, interpretato da Camille Razat. Emily, sconvolta da questa rivelazione, annuncia a Sylvie di aver preso la sua decisione, ma per scoprire cosa ha deciso bisogna aspettare la terza stagione, che sta per uscire sulla piattaforma di streaming Netflix.

Emily in Paris, terza stagione: gli attori e i personaggi della serie

Nel cast della terza stagione i fan si aspettano ovviamente di ritrovare Lily Collins, che interpreta la protagonista Emily, ma anche Lucas Bravo, che interpreta Gabriel, Philippine Leroy-Beaulieu, che interpreta Sylvie, Ashley Park, che interpreta Mindy, Camille Razat, nei panni di Camille, Samuel Arnold, nei panni di Julien, e Bruno Gouery, che interpreta Luc. Al loro fianco sicuramente potremo rivedere anche William Abadie, che interpreta Antoine Lambert, Kate Walsh, nel ruolo di Madeline Wheeler, Arnaud Viard, che interpreta Paul Brossard, Lucien Laviscount, nei panni di Alfie, e Jean-Christophe Bouvet, nei panni di Pierre Cadault. A loro si uniranno anche Paul Forman, nel ruolo di Nicolas De Leon, e Melia Kreiling, che interpreta Sofia Sideris.

Dalle immagini del trailer di Emily in Paris 3, i fan sono rimasti molto colpiti dal cambio di look della protagonista, interpretata da Lily Collins. Tra le grandi decisioni della sua vita, come restare a Parigi o tornare a Chicago e seguire il cuore con Gabriel o rimanere nella comfort zone con Alfie, la protagonista deciderà di rivoluzionare il suo look e tagliare l’iconica frangia che l’ha sempre caratterizzata. Nel trailer si vede proprio la scena in cui Emily Cooper si guarda allo specchio con un paio di forbici tra le mani e in pochi secondi taglia la sua frangetta.