Emily in Paris, chiacchieratissima serie con Lily Collins, sta per tornare su Netflix. Ma quando?

La prima stagione di Emily in Paris ha fatto tanto parlare di sé: tra cliché e qualche stereotipo che ha fatto storcere il naso alla Francia. Nonostante ciò, ha ottenuto uno straordinario successo, facendo appassionare milioni di spettatori alla bella e amata Lily Collins, la protagonista.

Emily in Paris 3: la data di uscita su Netflix

L’attrice che presta il volto alla caotica Emily è pronta a tornare su Netflix a breve, con la terza stagione della fortunata serie – perfetta per gli amanti del romance, del glamour e della comedy. Il ritorno di Emily in Paris 3 è previsto proprio a stretto giro e rispetta il calendario dell’anno precedente.

La seconda stagione di Emily in Paris è uscita infatti a ridosso del Natale 2021 e anche quest’anno Netflix ha scelto di perseguire la medesima strategia.

Un prodotto leggero e piacevole come questo ben si adatta ai giorni di ozio delle festività. Se lo scorso anno la seconda stagione era uscita il 22 dicembre, quest’anno la data è stata anticipata di un giorno: la data ufficiale del ritorno di Emily è infatti il 21 dicembre 2022.

Solo la prima stagione era stata rilasciata a ottobre del 2020, ma evidentemente la mossa dello scorso anno ha confermato alla piattaforma che Emily e il mood natalizio vanno piuttosto d’accordo.

Sarà così possibile per i fan fare una maratona di tutti i nuovi episodi previsti, che saranno presumibilmente sempre 8 come nelle precedenti occasioni, della durata di 50 minuti ciascuno. Ma le buone notizie non finiscono qui per i fan della serie con Lily Collins…

Emily in Paris: notizie confermate sul futuro della serie

Emily in Paris deve ancora debuttare per la sua terza stagione, eppure, in merito al successo che avrà su Netflix, non sembrano esserci affatto dubbi. La piattaforma ha scelto di essere lungimirante e credere nel progetto al punto da aver già confermato anche un’ulteriore stagione della serie: Emily in Paris 4, insomma, si farà!

Il tutto, in pratica, a scatola chiusa: salvo disastri di dimensioni enormi con questa terza stagione, Lily Collins vestirà i panni di Emily anche il prossimo anno e sembra esserne più che entusiasta. D’altra parte, il suo stile elegante e raffinato ben si sposa con la Parigi rappresentata dal telefilm, frizzante e alla moda. A dare l’annuncio della conferma della quarta stagione di Emily in Paris è stata infatti sia la piattaforma di Netflix tramite il teaser trailer della terza stagione, sia l’attrice protagonista sul suo profilo Instagram.

Lily Collins ha infatti scritto (condividendo una sua foto ancora in pigiama): “Mi sono svegliata presto per darvi una notizia davvero entusiasmante: Emily in Paris tornerà con la terza stagione ma… anche con la quarta! Non so dire che Emily approverebbe o meno l’outfit che ho usato per questo annuncio, ma sono certa che ne entusiasta a sua volta! Vi amo tutti, grazie per il vostro supporto. Non vedo l’ora di vedere come andrà”.

E certamente anche i fan dell’attrice e della serie non stanno più nella pelle.